Pernod Ricard : met en place un logo 'interdit aux mineurs'

Avec trois ans d'avance, Pernod Ricard confirme la mise en place d'un logo 'interdit aux mineurs' sur toutes ses bouteilles.



Annoncée en janvier 2020, l'idée de ce pictogramme devait originellement se concrétiser pour Pernod Ricard à horizon 2024. L'entreprise a toutefois choisi d'anticiper son calendrier de trois ans.



Ainsi, malgré la crise sans précédent qui agite le marché des vins, bière et spiritueux - avec un recul historique de la consommation en volume (-9,8% en 2020) - Pernod Ricard affirme ne pas renoncer à ses engagements et tenir sa feuille de route.



Le groupe assure ainsi développer actuellement plus de 150 initiatives afin de prévenir des dangers d'une consommation abusive ou inappropriée, protéger les publics à risque comme les mineurs, éduquer à une consommation modérée, ou encore 'consommer moins mais mieux'.



