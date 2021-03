Pernod Ricard : prend la majorité dans La Hechicera

Pernod Ricard annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera. Il s'agit d'une marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012.



' La Hechicera s'est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar ' indique le groupe.



Deux autres rhums ont complété la gamme La Hechicera : Serie Experimental n°1 et Serie Experimental n°2.



' La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d'origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail '.



