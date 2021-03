Pernod Ricard : s'associe à Lafayette Imports pour renforcer le développement de certaines de ses marques

Regulatory News:

Communiqué - Paris, 17 mars 2021

Pernod Ricard (Paris:RI) annonce sa collaboration avec Lafayette Imports, société récemment fondée par Elwyn Gladstone et Mark Teasdale, tous deux déjà associés au sein de Biggar & Leith. Grâce à son savoir-faire, cette nouvelle entité contribuera au développement de certaines marques super-premium du groupe.

Lafayette Imports accompagnera les marques Pernod Ricard suivantes : le gin Plymouth et le whiskey irlandais Powers ainsi qu’une gamme de whiskeys irlandais artisanaux, au nombre desquels les single malts Knappogue Castle et Clontarf. Ces marques rejoindront la gamme de spiritueux importés par Biggar & Leith, parmi lesquels le rhum Spytail, le vermouth Hotel Starlino, l’amaro Stambecco, le scotch The Gladstone Axe Malt, la liqueur Shanky’s Whip et la tequila The Butterfly Cannon, permettant de constituer un portefeuille d’exception de marques d’importation dans des catégories dynamiques et en forte croissance.

Alexandre Ricard, Directeur général de Pernod Ricard, déclare : « Plymouth, Powers, Knappogue Castle et Clontarf disposent d’un fort potentiel dans des catégories en plein essor. Alors que nous cherchons en permanence à renforcer le développement de nos marques, cette approche dédiée et sur-mesure permettra à ces dernières de prendre une nouvelle impulsion et de séduire de nouveaux consommateurs. Nos sociétés de marques internationales, The Gin Hub et Irish Distillers, collaboreront étroitement avec Lafayette Imports afin d’accompagner cette démarche innovante. »

Mark Teasdale commente, au nom de Lafayette Imports : « Le marché des spiritueux est porté par l'innovation et par des marques de grande qualité à la provenance et à l’héritage incomparables. Nous sommes ravis d’apporter toute notre expertise, toute notre expérience et tout notre savoir-faire à cette société nouvellement créée qui accompagnera un portefeuille de marques d’exception, dans de très belles catégories bénéficiant d’un énorme potentiel de croissance. »

À propos de Biggar & Leith et de Lafayette Imports

Mark Teasdale et Elwyn Gladstone collaborent depuis une vingtaine d’années, initialement chez William Grant and Sons, puis chez Proximo Spirits. Ils ont à leur actif le développement de marques très tendance, dont le gin Hendrick’s et le rhum The Kraken. Elwyn Gladstone fonde Biggar & Leith en 2015, avant que par Mark Teasdale ne le rejoigne en 2018. Biggar & Leith détient et importe aux États-Unis un portefeuille de vins et de spiritueux produits par des maisons familiales, attachées à la qualité, à l'innovation et à l’artisanat. La société est en quête, à travers le monde, de marques à l’habillage reflétant la personnalité et le parcours des femmes et des hommes qui les produisent. Biggar & Leith a ainsi développé le gin MALFY pour en faire une marque internationale très prisée, acquise par Pernod Ricard en 2019. Son portefeuille comprend les apéritifs et vermouths Hotel Starlino, l’amaro Monte Stambecco, le rhum Spytail, la tequila Butterfly Cannon, le malt Gladstone Axe et la liqueur noire au whiskey irlandais, Shanky’s Whip.

La société Biggar & Leith, détenue par Elwyn Gladstone et Mark Teasdale, est implantée près de New York et en Irlande. Lafayette Imports est une filiale à 100 % de Biggar and Leith et est basée dans la région de New York.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210317005146/fr/