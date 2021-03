Pernod Ricard : va acquérir une participation majoritaire dans le rhum colombien ultra-premium La Hechicera

Pernod Ricard poursuit la gestion dynamique de son portefeuille, partie intégrante de son plan stratégique « Transform & Accelerate »

Regulatory News:

Pernod Ricard (Paris:RI) est heureux d’annoncer la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012 par deux membres de la famille Riascos, productrice historique de spiritueux, en compagnie de leur amie Martamaria Carrillo. La famille Riascos évolue dans l’univers du rhum depuis trois générations à travers la société Casa Santana Ron y Licores.

La Hechicera (l’Enchanteresse) s’est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar, assemblage de rhums sans ajout de sucre et vieillis dans d’anciens fûts de bourbon en chêne blanc d’Amérique. Son savoir-faire unique hisse La Hechicera parmi les rhums les plus exclusifs.

Deux autres rhums innovants ont depuis complété la gamme La Hechicera : Serie Experimental n°1, affiné en fûts de moscatel, et Serie Experimental n°2, infusé à la banane bio.

La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d’origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail.

Miguel Riascos, co-fondateur et directeur général de La Hechicera, déclare : « Compte-tenu du succès de ses précédentes collaborations, Pernod Ricard s’est naturellement imposé comme le partenaire idéal pour La Hechicera. La passion exprimée par Pernod Ricard pour le terroir et son important réseau de distribution permettront à notre marque de rester fidèle à ses racines colombiennes et à la vision de ses créateurs, tout en touchant de nouveaux consommateurs. »

Ces dernières années, Pernod Ricard a construit avec succès, grâce à des partenariats et des acquisitions, un important portefeuille de marques de spécialités issues du monde entier, parmi lesquelles le gin ultra-premium allemand Monkey 47, les whiskeys américains Smooth Ambler, Jefferson’s, TX et Rabbit Hole, les mezcals mexicains Del Maguey et Ojo de Tigre, ou encore, plus récemment, le vermouth espagnol St. Petroni.

La finalisation de la transaction, soumise aux conditions usuelles, est attendue dans les prochaines semaines.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 448 millions d’euros en FY20. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210305005452/fr/