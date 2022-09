Pernod Ricard : nouvelle entité dédiée aux produits premium et aux expériences Direct-to-Consumer

Dans le cadre de sa stratégie Transform & Accelerate renforcée par la ‘Conviviality Platform', Pernod Ricard annonce aujourd'hui la création d'une nouvelle entité business. L'objectif est de faire croître ses canaux de vente direct-to-consumer et d'accompagner leur expansion géographique alors qu'ils arrivent désormais à maturité, mais également de lancer de nouveaux services et produits innovants pour mieux répondre et anticiper la demande des consommateurs avides de nouvelles expériences.



À partir du 2 novembre 2022, The Whisky Exchange, Drinks & Co et Bodeboca seront réunis dans cette nouvelle business-unit afin d'accélérer encore les succès réalisés ces dernières années.



Cette nouvelle entité, qui fonctionnera comme une unité opérationnelle autonome au sein de Pernod Ricard, sera rattachée à Alexandre Ricard. Elle sera dirigée par Nicolas Oudinot qui dispose d'une grande expérience en matière de luxe, d'innovation et de numérique.



"Dans un contexte de forte demande pour les produits haut de gamme et d'accélération du commerce électronique dans notre secteur, cette nouvelle organisation illustre l'impact commercial tangible de notre stratégie d'accélération et de transformation digitale, et renforcera notre avantage concurrentiel dans la distribution des spiritueux et vins Premium+ et des expériences associées", souligne le groupe dans un communiqué.



Nicolas Oudinot a précédemment évolué au sein de Gucci pour occuper le rôle de chief digital business and innovation officer, puis EVP New Businesses et CEO de Gucci VAULT.