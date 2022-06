Pernod Ricard : nouvelle étape de son plan stratégique

Avant la tenue ce jour de sa journée investisseurs, Pernod Ricard présente la Conviviality Platform, nouvelle étape de son plan stratégique Transform & Accelerate couvrant les exercices 2022-23 à 2024-25, ainsi que ses objectifs à moyen terme.



'La Conviviality Platform permet d'optimiser le potentiel d'un portefeuille de marques et d'un réseau de distribution uniques grâce à l'utilisation de la data, afin d'amplifier la croissance rentable et durable de Pernod Ricard', explique le groupe de spiritueux.



Il table à moyen terme sur une croissance du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, visant la partie haute de la fourchette, et une amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60 points de base par an, dès lors que le chiffre d'affaires s'inscrit dans cette fourchette.



