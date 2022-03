Pernod Ricard : participation majoritaire dans un Cru Classé

Pernod Ricard prend une participation majoritaire dans le Château Sainte Marguerite, Cru Classé des Côtes-de-Provence depuis 1955.



Le Château Sainte Marguerite s'est imposé comme une référence au sein de l'appellation Côtes-de-Provence avec ses cuvées Super Premium et Ultra Premium.



' Château Sainte Marguerite compte parmi les 18 crus classés Côtes-de-Provence et nous sommes très heureux de franchir une nouvelle étape de notre développement, en France et à l'international, grâce au savoir-faire et au formidable réseau de distribution de Pernod Ricard ', déclare Jean-Pierre Fayard, fondateur du vignoble familial.



