Pernod Ricard : plan de neutralité carbone en Irlande

Pernod Ricard indique que sa filiale Irish Distillers, productrice de whiskeys irlandais comme Jameson, va investir 50 millions d'euros sur quatre ans dans sa distillerie de Midleton, ce qui lui permettra de parvenir à une exploitation neutre en carbone d'ici à la fin 2026.



'Cet investissement, le plus important jamais engagé par une distillerie irlandaise, fera de Midleton la première et la plus grande distillerie neutre en carbone du pays', souligne le géant français des vins et spiritueux.



Ce plan, visant à éliminer les émissions de carbone de Scope 1 et 2, s'accompagnera du déploiement d'innovations qui permettront à la distillerie d'éliminer tout recours aux combustibles fossiles dans son processus de production.



Concernant le Scope 3, Irish Distillers s'est engagé à mettre en place, avec ses fournisseurs, des mesures visant à réduire ses émissions à tous les niveaux de son activité : matières premières, matières sèches, transport, logistique, fret...



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.