Pernod Ricard : prévoit une croissance de son chiffre d'affaires entre +4 et +7% pour 2023/2024

Le 19 octobre 2023 à 08:37 Partager

Pernod Ricard a dégagé un chiffre d’affaires au premier trimestre de l’exercice 2023/24 à 3,042 milliards d'euros, soit un recul de 2% en croissance interne et de 8% en publié, avec un effet de change défavorable, partiellement compensé par l’effet périmètre. Comme attendu, le premier trimestre est en léger déclin, en particulier aux Etats-Unis où les ventes du premier trimestre sont en recul, sur une base de comparaison élevée et dans un contexte de normalisation du marché des spiritueux.



La base de comparaison est également défavorable en Chine où la demande consommateur est actuellement modérée du fait d'un contexte macroéconomique difficile.



Ce recul des ventes aux Etats-Unis et en Chine est partiellement compensé par une performance dynamique dans le reste de l'Asie, une croissance modeste en Inde, une Europe résiliente et un chiffre d'affaires stable pour le Travel Retail, illustrant l'empreinte géographique large et diversifiée du Groupe.



Coté perspectives, Pernod Ricard confirme ses objectifs financiers . Le groupe vise une croissance interne du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% à +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.



Pour cet exercice 2023/24, le spécialiste des vins et des spiritueux vise une croissance du chiffre d'affaires diversifiée, avec des perspectives favorables pour les États-Unis et la Chine et une forte croissance dans le Travel Retail et en Inde, une croissance interne de la marge opérationnelle courante.



Il mise aussi sur des investissements significatifs en CAPEX d'environ 800 millions d'euros à 1 milliard d'euro et des niveaux d'investissements dans les stocks stratégiques similaires à l'exercice précédent.



Le groupe prévoit le lancement d'un programme de rachat d'actions compris entre 500 et 800 millions d'euros, avec une première tranche de 150 millions d'euros déjà exécutée sur le premier trimestre.