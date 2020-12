Pernod Ricard : promeut la consommation responsable sur les réseaux sociaux à l'...

Poursuivant le succès des initiatives similaires prises par le Groupe au cours des derniers mois, Pernod Ricard a lancé sur l'ensemble de ses réseaux sociaux une campagne digitale « Drink Wise ». Son ambition est de sensibiliser l'ensemble de ses parties prenantes et en premier lieu les consommateurs à la consommation responsable d'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année.

4 visuels, dont un GIF animé, ont ainsi été développés et partagés par le Groupe sur ses plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Linkedin et Instagram. Ils abordent plusieurs volets de prévention importants en période de fêtes en les accompagnant de conseils simples, tels que modérer sa consommation d'alcool lors d'« apéros digitaux », ne jamais boire avant de prendre le volant, s'assurer que les mineurs et les femmes enceintes ne boivent pas, respecter le choix des autres de ne pas consommer d'alcool ou veiller à maintenir les distances physiques en période de pandémie. Afin d'en maximiser l'audience, l'ensemble de ces éléments ont été traduits et déclinés dans leurs langues locales par les filiales du Groupe à travers le monde.

Pour Camille de Potter, Head of Strategy and Prevention, 'nous avions déjà initié des campagnes similaires sur les réseaux sociaux lors des fêtes de fin d'année 2019 ou au début de la dernière période estivale. Le but est de véhiculer des messages de prévention simples et efficaces en adoptant des codes de communication qui correspondent à ceux des réseaux sociaux. Non seulement nos collaborateurs mais aussi beaucoup d'internautes les ont à leurs tours relayés sur leurs propres réseaux, ce qui prouve l'efficacité et la pertinence de telles initiatives de prévention ».

La consommation responsable d'alcool est un pilier essentiel de la politique en matière de Responsabilité Sociétale de Pernod Ricard « Good times from a good place ». Pendant l'été 2020 Pernod Ricard a partagé sur la plateforme EducateAll un programme de formation digitale consacré à l'alcool et la consommation responsable, accessible gratuitement par tous en ligne.

