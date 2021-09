Pernod Ricard va acquérir un des géants des spiritueux en ligne

Données financières EUR USD CA 2021 8 757 M 10 271 M - Résultat net 2021 1 417 M 1 661 M - Dette nette 2021 7 593 M 8 906 M - PER 2021 34,5x Rendement 2021 1,55% Capitalisation 48 514 M 56 935 M - VE / CA 2021 6,41x VE / CA 2022 5,76x Nbr Employés 19 000 Flottant 76,1% Graphique PERNOD RICARD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PERNOD RICARD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Cloture 186,00 € Objectif de cours Moyen 197,07 € Ecart / Objectif Moyen 5,95% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alexandre Ricard Chairman & Chief Executive Officer Hélène de Tissot Director-Finance & Operations Frèdèric Andrè Director-Information Technology Governance Anne-Marie Poliquin General Counsel & Compliance Officer Wolfgang Colberg Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PERNOD RICARD 18.62% 56 935 DIAGEO PLC 19.42% 109 092 BROWN-FORMAN CORPORATION -12.46% 32 595 THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED -12.24% 11 995 RÉMY COINTREAU 7.29% 9 558 EMPERADOR INC. 80.79% 5 718