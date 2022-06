Pernod Ricard va céder son scotch whisky Tormore à Elixir Distillers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de spiritueux Pernod Ricard a annoncé lundi avoir conclu un accord portant sur la cession de sa marque de scotch whisky Tormore et de sa distillerie située en Ecosse à la société britannique Elixir Distillers, cofondée par les frères et entrepreneurs Sukhinder et Rajbir Singh. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

"Cet accord vient renforcer les relations déjà étroites entre Pernod Ricard et les frères Singh, cofondateurs en 2017 d'Elixir Distillers, spécialiste du whisky, et créateurs du plus grand site de vente en ligne de spiritueux, The Whisky Exchange, dont Pernod Ricard a fait l'acquisition l'an dernier", a indiqué Pernod Ricard dans un communiqué.

"La vente de la marque et de la distillerie Tormore s'inscrit dans le prolongement de l'annonce récente d'investissements sur les sites d'Aberlour et de Miltonduff, appelés à porter nos capacités de production de scotch à 14 millions de litres par an", a complété Alexandre Ricard, le PDG du groupe, cité dans ce même communiqué.

Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2022 11:53 ET (15:53 GMT)