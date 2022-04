Pernod Ricard : va investir 104 ME dans deux distilleries

Chivas Brothers, filiale de Pernod Ricard dédiée à ses activités de scotch whisky, annonce investir 104 millions d'euros dans deux de ses distilleries stratégiques de single malt, Aberlour et Miltonduff. Cet investissement permettra de doter ces sites de production implantés dans le Speyside de technologies de distillation plus durable et d'augmenter significativement leurs capacités.



L'agrandissement de ces distilleries permettra d'accroître la production totale de Chivas Brothers de quelques 14 millions de litres de scotch par an.



' Cet agrandissement nous permettra non seulement d'augmenter les volumes, mais aussi de concrétiser notre volonté de réduire les émissions de CO2 avec l'objectif d'atteindre une distillation zéro carbone d'ici 2026, grâce à l'installation d'unités de production plus écologiques. ', souligne Jean-Etienne Gourgues, Président-directeur général de Chivas Brothers.



Cette capacité accrue accélérera encore le rythme de croissance de Ballantine's qui, dans les résultats du premier semestre 2022, a vu ses ventes mondiales augmenter de 23 %, portées par de nouvelles déclinaisons de sa gamme.



Ces deux sites de production devraient opérer à pleine capacité d'ici mi-2025.



