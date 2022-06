Pernod Ricard : vise à moyen terme une croissance de 4% à 7%, et même le haut de la fourchette

Pernod Ricard tient aujourd'hui à Paris son Capital Markets Day 2022. A cette occasion, le groupe présentera la mise en œuvre de sa Conviviality Platform, nouvelle étape du plan stratégique Transform & Accelerate couvrant les exercices 2022/23 à 2024/25. La Conviviality Platform permet d'optimiser le potentiel d'un portefeuille de marques et d'un réseau de distribution uniques grâce à l'utilisation de la Data, afin d'amplifier la croissance rentable et durable de Pernod Ricard, explique la société dans un communiqué publié ce matin.



Cette Conviviality Platform a pour ambition de moyen terme une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +4 et +7%, visant la partie haute de la fourchette ainsi qu'une une stratégie de prix affinée par des outils digitaux prédictifs propriétaires.



Le groupe vise également une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle et le maintien d'un niveau élevé de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d'affaires, avec une amélioration du retour sur investissement grâce aux nouveaux outils digitaux.



Pernod Ricard entend suivre une discipline sur les coûts de structure, permettant de poursuivre les investissements prioritaires tout en maintenant une organisation agile, avec pour objectif une augmentation de ces coûts inférieure à celle du chiffre d'affaires.



Enfin, le numéro deux mondial des vins et spiritueux table sur une amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60pdb par an, dès lors que le chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette de +4 à +7% et une confirmation de ses priorités financières.