Pernod Ricard vise une croissance "dynamique" en 2022-2023 après un bon 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des vins et spiritueux Pernod Ricard s'est montré jeudi confiant dans ses perspectives pour l'exercice décalé 2022-2023, après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Le propriétaire du whisky Jameson, de la vodka Absolut et du cognac Martell anticipe que sa "croissance devrait continuer à être dynamique" après un début d'année "très encourageant", a indiqué le PDG du groupe, Alexandre Ricard, cité dans un communiqué.

"Notre performance continue d'être équilibrée, avec de nombreux marchés en croissance, et diversifiée par catégories, avec tous nos segments de spiritueux en croissance à deux chiffres", a précisé le dirigeant.

Au premier trimestre, clos fin septembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 22% sur un an en données publiées, à 3,31 milliards d'euros. La croissance a notamment été soutenue par un effet de change "très favorable dans l'ensemble, principalement grâce au dollar américain et au yuan chinois, contre l'euro", a indiqué Pernod Ricard. En données organiques, dites "internes" chez Pernod Ricard et qui excluent les effets de change et de périmètre, la croissance s'est inscrite à 11%.

Les analystes sondés par Factset tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,15 milliards d'euros pour le premier trimestre.

En données internes, les ventes de Pernod Ricard ont progressé dans toutes les zones géographiques au premier trimestre. Dans la région Amérique, elles ont crû sur un an de 24% en données publiées et de 6% en données internes, à 957 millions d'euros. En Europe, les ventes ont augmenté de 9% en données publiées et de 4% sur une base organique, à 863 millions d'euros. Elles ont progressé de 29% en données publiées et 20% en données organiques, à 1,49 milliard d'euros, dans la région Asie/Reste du monde.

"Nous faisons face à un contexte difficile et volatil, comme de nombreuses entreprises, mais nous continuons à investir avec confiance pour consolider nos avantages concurrentiels uniques et soutenir notre croissance future", a par ailleurs souligné Alexandre Ricard.

Pernod Ricard a annoncé lundi soir l'acquisition d'une participation majoritaire dans le producteur mexicain de tequila et mezcal haut de gamme Codigo 1530, après avoir indiqué la semaine dernière le renforcement de la participation de Pernod Ricard dans l'entreprise américaine de vins et de spiritueux haut de gamme Sovereign Brands.

