Perpetua Resources Corp. est une société en phase de développement. La société exerce ses activités dans le domaine de l'exploration minière aux États-Unis. Elle est principalement engagée dans l'acquisition de propriétés minières avec l'intention de les explorer, de les évaluer et de les mettre en production si cela est justifié. La principale activité de la société est l'exploration et, si cela est justifié et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, le redéveloppement, la restauration et l'exploitation du projet aurifère Stibnite dans l'Idaho, aux États-Unis. Le projet aurifère de Stibnite est situé dans le centre de l'Idaho, aux États-Unis, à plus de 100 miles au nord-est de Boise, Idaho, à plus de 38 miles à l'est de McCall, Idaho, et à environ 10 miles à l'est de Yellow Pine, Idaho. Son projet minier Stibnite Gold contient des gisements d'or, d'argent et d'antimoine. La société a entrepris une procédure d'autorisation pour le redéveloppement et la restauration du projet. Ses filiales comprennent Perpetua Resources Idaho, Inc. et Idaho Gold Resources Company, LLC.

Secteur Or