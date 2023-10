Perpetual Energy Inc. est une société canadienne d'exploration, de production et de commercialisation de pétrole et de gaz naturel. La société possède un portefeuille d'actifs diversifié, comprenant des actifs de gaz naturel conventionnel riche en liquides dans le bassin profond du centre-ouest de l'Alberta, du pétrole brut lourd et du gaz naturel conventionnel peu profond dans l'est de l'Alberta, ainsi que des concessions de bitume non exploitées dans le nord de l'Alberta. Ses terrains de bitume s'étendent sur plus de 500 sections nettes et contiennent diverses cibles et méthodes de récupération. La société possède environ 6 240 acres nets de superficie de Duvernay à Waskahigan.