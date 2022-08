Perrot Duval S A : 050. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021/2022

Les sociétés du groupe développent des machines et des services, permettant de mettre en oeuvre des processus de dosage et d'assurance qualité, du laboratoire à la production pour des clients du

Le groupe Füll poursuit des objectifs ambitieux basés sur une stratégie cohérente et une vision claire. Il est actif au niveau mondial en tant qu'ex- pert en dosage et en automatisation pour une large gamme de liquides et de poudres. Sa parfaite compréhension des processus de dévelop- pement et de production lui permet d'assister ses clients avec compétence. Le groupe croît tant de manière organique que par acquisitions.

Le groupe Füll comprend quatre entités juri- diques en Suisse (une société holding et une so- ciété d'exploitation), en Allemagne (deux sociétés d'exploitation). Les activités de la société aux Pays-Bas (Füll Engineering B.V.) ont été trans- férées et l'unité a été fermée. L'automatisation de processus d'obtention de produits chimiques et pharmaceutiques constitue l'activité principale du Groupe Füll.

monde entier.

Le groupe fournit aux industries des systèmes de dosage, des solutions logicielles et d'autres pro- duits pour les peintures et vernis actifs, les par- fums et arômes, les produits chimiques fins, l'im- pression et l'emballage, les colles et mastics, les solvants et les liants.

Au cours des trois prochaines années, le Groupe a pour objectif de devenir l'un des trois princi- paux acteurs du secteur du dosage dans ses marchés majeurs de peintures, d'encres, d'adhé- sifs, de mastics, ainsi que sur de nouvelles applications dans le domaine des cosmétiques et des arômes en Europe.

Füll Systembau GmbH

Cette société allemande, établie à Idstein, est responsable de la production de systèmes de dosage gravimétrique et volumétrique, ainsi que d'agitateurs et d'autres équipements, destinés à l'automatisation de processus spécifiques des clients. Avec plus de 50 ans d'expérience et réputé sur le marché pour ses services empreints de qualité, de fiabilité et de flexibilité, Füll System - bau GmbH est un fournisseur de premier plan dans les domaines de l'impression et de l'embal- lage, des peintures et vernis, des cosmétiques, des produits chimiques, des adhésifs et des mas- tics.

L'entreprise allemande fournit essentiellement des systèmes personnalisés entièrement automatisés, pilotés par des logiciels experts. Avec ses produits de base (vannes et logiciels de contrôle) et une conception modulaire de ses systèmes, elle offre une expertise technique inégalée dans les domaines de la mécanique, de l'électricité et de l'élec- tronique. Elle développe également des capacités spécifiques afin de répondre aux exigences de ses clients dans les domaines précités et couvre un