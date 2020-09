Perrot Duval S A : 070. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019/2020

2

Impact des devises étrangères et des change­ments dans le groupe sur le compte de résultat

Aujourd'hui, le développement et la production de servomoteurs, de variateurs de puissance et de commandes numériques sont basés en Es­pagne, en France, en Suisse et en Chine ; l'in­génierie et la vente de solutions d'automatisation sont assurées depuis tous les pays européens à forte densité industrielle et aux États-Unis. Le savoir-faire développé pendant près de 60 ans constitue une valeur ajoutée indéniable pour l'acheteur en termes de reconnaissance par le marché, de qualité et de justesse des solutions proposées aux clients industriels.

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons à vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de l'exercice 2019/20, à vous donner des renseignements sur les sociétés auxquelles nous participons et à sou-mettre à votre approbation les comptes arrêtés au 30 avril 2020.

EXERCICE ECOULÉ

Le fait marquant de l'exercice écoulé a été la vente des participations Infranor Holding S.A., deses filiales et de Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co., Ltd., dont les titres sont cotés à la bourse de Shenzhen, intervenue le 6 janvier 2020, pour un montant net de CHF 33.7 mio.

Depuis cette date, le groupe cédé a obtenu la chance de se développer de manière significative en Asie du Sud Est tout en conservant son ancra­ge historique en Europe et aux Etats-Unis. Perrot Duval avait, en effet, créé la première activité d'automatisation industrielle Infranor en 1959 en Suisse, puis avait progressivement développé un réseau de sociétés dans tous les pays européens.

Les comptes consolidés du Groupe Perrot Duval reflètent l'intégration d'Infranor, de ses filiales et de Bleu-Indim S.A. entre le 1er mai et le 31 décem­bre 2019, suivie de leur vente intervenue le 6 jan­vier 2020.

Les ventes consolidées du Groupe Perrot Duval ont diminué de CHF 15.9 mio (- 32.8%) à CHF 32.4 mio (CHF 48.3 mio atteints au cours de l'exercice précédent) en raison de l'absence de la participa­tion Infranor Holding S.A. dès le 6 janvier 2020. La marge brute (soit, les ventes après déduction des coûts de matériels et des différences d'inventaires) s'est contractée à CHF 18.2 mio (CHF 26.4 mio en 2018/19), alors qu'elle s'est raffermie de 54.8% à 56.2% en valeur relative.

Les frais généraux - amortissements inclus - sont passés de CHF 24.1 mio à CHF 14.6 mio, repré­sentant un recul de CHF 9.5 mio. Ils ont notam­ment intégré le produit de la vente d'Infranor. En­fin, le résultat net après impôts (intérêts minoritaires inclus) s'est établi à CHF 2.4 mio (CHF 1.0 mio un an auparavant).

Le résultat et les mouvements évoqués ci-dessus ont simplifié et renforcé certaines positions au bi­lan. Il en va ainsi de la trésorerie (CHF 24.4 mio au 30 avril 2020 contre CHF 3.6 mio au 30 avril 2019) et des fonds propres, en croissance de CHF 6,6 mio (16.5% du total du bilan au 30 avril 2019) à CHF 21.5 mio (75.1% du total du bilan une année après). Pour sa part, l'endettement net de CHF 16,4 mio a été transformé en avoir net de CHF 21.0 mio un an plus tard.

Votre Conseil met actuellement à profit la période ayant suivi la cession d'Infranor pour redéfinir sa stratégie de développement. Il constate un ralen­tissement du rythme et des échanges actuels en raison les effets induits du coronavirus.

INFORMATION SECTORIELLE GROUPE FÜLL PROCESS (66 %)

Activités and organisation

Le Groupe Füll est constitué de quatre entités ju­ridiques en Suisse (sociétés faîtière et opération­nelle), en Allemagne et aux Pays-Bas, ces deux dernières étant opérationnelles. Le coeur de son activité réside dans l'automatisation de procédés utilisés dans l'obtention de produits chimiques et pharmaceutiques.

Füll Systembau GmbH

Füll Systembau GmbH, créée en 1965, a pour spé­cialité de maîtriser l'écoulement des fluides et des pâtes dans certains procédés industriels. Elle appli­que son savoir-faire à des procédés de dosage et de stockage d'encres d'impression - pour lesquels elle occupe une position de leader -, de produits chi­miques (additifs, adhésifs, mélanges divers, color­ants, dispersions, colles, durcisseurs, vernis, lubrifi­ants, huiles, peintures, résines, silicones) et de produits pharmaceutiques ou médicaux (sérums). Ses clients sont tant les concepteurs que les utilisa­teurs de tels produits dans des domaines très variés (impression, emballage, automobile, construction, etc.). Ils sont essentiellement actifs en Europe, Rus­sie et Turquie incluses.

La société allemande livre, pour l'essentiel, des in­stallations à façon entièrement automatisées, pi­lotées par un logiciel expert. A partir de ses pro­duits de base (vannes et logiciels de commande) et d'une conception modulaire de ses systèmes, elle offre une palette inégalée de connaissances tech­niques dans le domaine de l'ingénierie mécanique, électrique et électronique, et développe des ca­pacités particulières à s'adapter aux demandes de sa clientèle dans les domaines cités ci-dessus.

Elle étend régulièrement ses prestations à de nouvelles applications (stations de pré-produc­tion intégrées au flux de fabrication, par exemple) et couvre toujours plus de fonctions (allant de la gestion de récipients vides jusqu'à la palettisation de produits finis). Ce faisant, Füll Systembau GmbH va au-devant des demandes de sa clientèle industrielle, car :

- ses installations de process industriels produis­ent - de manière automatisée - des processus complexes sur une surface et une durée ré­duits,

- ses clients la considèrent de plus en plus comme un partenaire susceptible d'inclure leur savoir-faire d'industriels de la chimie au sein des produits et installations Füll, rendant chaque jour plus unique les connaissances des collabo­rateurs.

Füll reste un leader sur le marché des encres d'impression et donc soumis aux soubresauts des ralentissements conjoncturels ou regroupements de sociétés observés depuis plusieurs années. En étendant sans cesse sa mainmise sur ce domaine en renouvelant sa gamme de produits et de ser­vices de niche, en particulier au travers de pro­duits normés ou standardisés, elle trouve con­stamment de nouveaux clients actifs dans des segments nouveaux (peintures, chimie fine, biol­ogie, etc.).

Tecos Bruhin AG

L'entité suisse, sise à à Altnau (Thurgovie) a été créée il y a plus de 20 ans et compte à ce jour moins de 10 collaborateurs, engagés en fonction des mandats. Après les avoir conçues et dévelop­pées, elle commercialise des installations origina­les de dosage modulaire et standards, destinées aux fabricants et aux utilisateurs d'encres offset.

S'adressant à une clientèle souvent identique - mais active dans des segments de marchés com­plémentaires -, Füll et Tecos entrevoient notam­ment d'étendre leur réseau commercial (vers les pays de l'Europe de l'Est et le continent nord-américain) et d'optimiser leurs capacités in­dustrielles (réduction des sources d'approvision­nement, augmentation de leurs marges, diminu­tion de leurs frais généraux et extension de leurs catalogues d'offres d'installations et de presta-

tions). Leur force de développement d'équipe­ments originaux et exclusifs, d'une part, et leur capacité à concevoir des systèmes modulaires et standards. D'autre part, s'en trouveront élargies. Enfin, Tecos Bruhin AG se concentre de plus en plus sur de nouveaux développements pour son utilisation ou pour le compte de sa société soeur allemande.

L'acquisition a été réalisée en 2016 par échange d'actions entre Füll Process S.A. et Monsieur Cornel Bruhin, propriétaire et directeur de Te­cos Bruhin AG, chargé depuis lors de la direction­nelle du Groupe Füll.

Füll Engineering B.V.

Depuis le départ de son animateur principal, in­tervenu durant l'exercice 2018/19, les fonctions de recherches et de développements ont en ma­jorité été reprises par Tecos Bruhin AG (voir ci-dessus).

Le groupe ainsi formé vise à devenir un des trois acteurs majeurs en Europe dans le domaine du dosage tant sur ses marchés principaux (pein­tures, encres, colles, matériaux d'étanchéité) que sur de nouveaux marchés (cosmétiques et arômes) en trois ans.

Exercice écoulé

Les activités de nettoyage ont été cédées par la société Tecos Bruhin AG en cours d'exercice, permettant aux sociétés d'exploitation de :

- se concentrer sur la conception d'installations standards et modulaires, susceptibles d'être conçues et montées dans des délais plus courts et à des coûts moins importants,

- prendre en charge la conception d'installations spéciales (laboratoire, etc.),

- poursuivre ses efforts dans le développement de logiciels, en adéquation avec les introduc­tions croissantes tant de la digitalisation que des normes Industrie 4.0 en matière de statis­tiques et support après-vente,

- permettre au groupe Füll de progressivement se muer en société assurant l'ingénierie et la mise à disposition d'installations plus impor­tantes, clés-en-mains.

Par ailleurs, Füll a poursuivi ses activités commer­ciales dans le monde entier, afin de renforcer sa pénétration du marché. Il a également renforcé ses activités de services commerciaux auprès de sa clientèle existante, favorisant la proximité avec cette dernière.

Les ventes consolidées sont restées au même niveau (CHF 9,4 mio, inchangés), en dépit de l'in­fluence négative des effets issus du coronavirus à cette époque de l'année.

La marge brute consolidée s'est élevée à 54.6%, en sensible recul par rapport à l'exercice précédent (56.3%). Cette tendance s'explique par la prudence des clients à passer commande de­puis le mois de février 2020, diminuant du même coup la somme des travaux en cours (heures de développements internes) au 30 avril 2020 en comparaison avec celle enregistrées une année auparavant.

Les frais opérationnels (CHF 5.0 mio) ont été réduit par rapport à ceux engagés durant l'exer­cice 2018/19 (CHF 5.2 mio), en raison tant du produit net de la cession des activités de netto­yage que de la meilleure maîtrise des frais généraux.

Au final, le bénéfice opérationnel EBIT s'est sta­bilisé à CHF 0.1 mio.

CHF 1,000 19/20 18/19 Chiffres d'affaires 9,433 9,415 Modification par rapport à l'exercice précédent 0.2% - 0.5% EBITDA 372 319 en % du chiffre d'affaires 3.9% 3.4% Amortissements -228 - 171 EBIT 144 148 en % du chiffre d'affaires 1.5% 1.6% Employés 35 39 EBIT/employé CHF 1,000 4 4