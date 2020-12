Perrot Duval S A : LE GROUPE PERROT DUVAL EN MUTATION

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 DECEMBRE 2020 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A. Bilan au terme du premier semestre de l'exercice 2020/21 : LE GROUPE PERROT DUVAL EN MUTATION Après six mois de son exercice 2020/21 (clos au 31 octobre 2020), le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l'automatisation, a réalisé un une perte de CHF 1,8 mio (perte de CHF 0,1 mio l'an passé) en raison de l'absence de la division Infranor, vendue le 6 janvier 2020 à Guangzhou Hao Zhi Industrial Co. Ltd. Au 30 avril 2021, le groupe Perrot Duval table sur une perte de CHF 1,0 mio, essentiellement en raison de la prise en charge des frais liés à ses efforts de redéfinition d'une vision et d'une stratégie d'avenir. Sa division opérationnelle Füll devant atteindre un résultat équilibré. Depuis la vente de sa participation Infranor le 6 janvier 2020, le Conseil d'administration et la direction se sont efforcés de redéfinir une vision et une stratégie d'avenir pour le Groupe Perrot Duval. De nombreuses recherches et analyses, tant internes qu'externes - occasionnant bien entendu des frais et des investissements - ont été réalisées. Si les technologies de l'automatisation, domaine exclusif en constante redéfinition et en croissance, ont constitué le cœur des activités pendant plus de 30 ans, Perrot Duval élargit son champ d'intérêts en privilégiant les activités orientées vers les nouvelles technologies et la rentabilité desdites activités. Les cibles d'acquisitions sont nombreuses, même si leur qualité et leur potentiel de croissance sont souvent sujets à caution. Parallèlement, les effets induits par le Coronavirus entraînent une certaine prudence de la part des vendeurs potentiels, souvent touchés par un recul temporaire de leurs affaires en ces temps incertains.

A l'issue des 6 premiers mois de l'exercice 2020/21, seule la marche des affaires du Groupe Füll est à commenter. Poursuite des efforts de réorganisation chez Füll Füll se concentre sur la conception et la réalisation d'installations de dosage et de stockage à façon ou standard pour produits liquides et pâteux entièrement automatisées pour lesquelles la flexibilité de la construction permet l'automatisation économique de certains processus (du laboratoire à la grande production) ou d'augmenter notablement la productivité d'autres procédures industrielles. Comme d'habitude, le chiffre d'affaires du groupe Füll reste peu élevé à cette époque de l'exercice, le solde des ventes étant prévu pour la seconde partie de l'exercice. De nombreux travaux en cours au 31 octobre 2020 témoignent de cette perspective. En général, la direction de Füll est convaincue que de nombreux projets ont été reportés sur l'année prochaine en raison du Covid-19. Des projets plus importants, en commande au 31 octobre 2020, seront réalisés au cours du second semestre. Le chiffre d'affaires des six premiers mois a été essentiellement réalisé en Allemagne par les activités de service après- vente (pièces détachées, rétrofit, nouveaux agitateurs tripodes, service). Le Covid-19 a également retardé le développement de produits et de services en raison de l'arrêt des activités avec les clients et les fournisseurs ainsi qu'avec les sociétés du groupe. Les entreprises suisses et allemandes ont réduit leurs dépenses, notamment en introduisant le chômage partiel, mais ses effets ont été limités en raison d'une charge de travail élevée. Perspectives Concernant les activités de Füll, le chiffre d'affaires devrait dépasser les ventes budgétées de CHF 7,2 mio pour l'ensemble de l'exercice 2020/21. D'autre part, l'augmentation de la demande des clients et des activités supplémentaires a empêché la réduction des coûts d'exploitation, en particulier l'introduction du chômage partiel. L'EBIT devrait être à l'équilibre.

Pour sa part, le groupe Perrot Duval table sur une perte de CHF 1,0 mio. Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7. Il en va de même pour le rapport semestriel de Perrot Duval Holding 2020/21, en version PDF, sur http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8. Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de : Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d'administration Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A., Place de la Gare 11, case postale, CH-1296 Coppet Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17, e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com Genève, le 17 décembre 2020 Chiffres-clé intermédiaires du Groupe Perrot Duval CHF 1'000 1.5 - 31.10.20 1.5 - 31.10.19 Chiffre d'affaires consolidé 1'309 20'822 Modification par rapport à l'exercice précédent en % - 93,7 - 2,9 Résultat net (avec part de minoritaires) - 1'764 - 102 en % du chiffre d'affaires - 134,8 - 0.5 CHF 1'000 31.10.20 30.04.20 Total du bilan 26'663 28'566 Fonds propres avec part de minoritaires 19'702 21'453 part des fonds propres en % 73,9 75,1

