Perrot Duval S A : en phase de croissance

ANNONCE AD HOC SELON ARTICLE 53 RC DU 26 AOUT 2021

Présentation du bilan pour l'exercice 2020/2021

Perrot Duval en phase de croissance

Au cours de son 116ème exercice, clos le 30 avril 2021, le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l'automatisation, a enregistré une perte nette après impôts de CHF 1.9 mio après avoir été affecté par les conséquences du Covid-19 (bénéfice de CHF 2.4 mio au 30 avril 2020, suite la vente des participations Infranor Holding S.A., de ses filiales et de Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co., Ltd., intervenue le 6 janvier 2020). Les fonds propres sont passés de CHF 21.5 mio (30 avril 2020) à CHF 17.8 une année plus tard, représentant 77.1% du total du bilan. La reprise des activités dès le printemps et les deux récentes acquisitions devraient permettre de se retrouver la croissance et les chiffres noirs dès l'exercice 2021/22.

Le Groupe Perrot Duval en chiffres sur l'exercice écoulé

Un an et demi s'est écoulé depuis la vente des participations dans Infranor Holding S.A., ses filiales et Bleu-Indim S.A. à la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co, Ltd, dont les actions sont cotées à la bourse de Shenzen. La vente nette s'est élevée à CHF 33,7 mio et a été finalisée en janvier 2020.

Depuis, le Conseil d'administration a redéfini sa stratégie de croissance et analysé les opportunités d'acquisition potentielles.

Cette recherche a permis une première acquisition de l'activité et du personnel de l'unité Lab Systems-EAS de Syntegon Technology GmbH (Allemagne), anciennement Bosch Packaging Technology, par Füll Process S.A. au 1er mars 2021.