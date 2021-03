Perrot Duval S A : Le groupe Perrot Duval reprend l'unité laboratoire et contrôle qualité de la société Syntegon Technology Gmbh

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 2 MARS 2021 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

LE GROUPE PERROT DUVAL REPREND L'UNITÉ LABORATOIRE ET CONTRÔLE QUALITÉ DE LA SOCIÉTÉ SYNTEGON TECHNOLOGY GmbH

Le Groupe Perrot Duval renforce les activités de sa participation Füll par la reprise, au 1er mars 2021, des activités et du personnel de l'entité Lab Systems-EAS de la société Syntegon Technology GmbH (Allemagne), anciennement Bosch Packaging Technology. La nouvelle entité créée à cette occasion, Füll Lab Automation GmbH, sera intégrée au sein de la Division Füll et couvrira les activités Laboratoire et Contrôle de Qualité. Après avoir cédé sa participation Infranor le 6 janvier 2020, Füll complète son offre de maîtrise dans le traitement de produits liquides, visqueux et à base de poudre.

Lab Systems-EAS fournit des installations d'automatisation innovantes - modulaires ou à façon - pour l'automatisation, le traitement et la formulation à haut débit de liquides, de matières visqueuses et de poudres (en particulier dans les domaines des peintures et vernis, cosmétiques, adhésifs, pharmacie), destinées aux laboratoires, ainsi que pour le contrôle de la qualité des produits nouvellement développés. Les technologies de Lab Systems-EAS sont protégées par de nombreux brevets octroyés ou en cours d'octroi.

L'unité a été créée en tant que start-up au sein du Groupe Bosch il y a plus de 10 ans et a été entièrement reprise il y a trois ans. Elle assure depuis lors des ventes additionnelles au travers de solutions d'automatisation innovantes pour laboratoires ainsi que pour des machines de remplacement, des pièces de rechange et des services. Les cinq collaborateurs hautement qualifiés de l'entité sont repris au sein de la nouvelle entité Füll Lab Automation GmbH.

Füll Lab Automation GmbH et les sociétés actuelles du Groupe Füll s'adressent à une clientèle identique sur des marchés différents, mais sont actives dans des processus complémentaires dans les entreprises. En outre, les produits Füll Lab Automation GmbH ouvrent la possibilité de nouvelles applications dans le secteur pharmaceutique ainsi que dans le secteur chimique.

Füll Lab Automation GmbH est en mesure de proposer des solutions d'automatisation pour les liquides, les produits en viscose, les poudres ainsi que les adhésifs. Leurs produits offrent aux clients la possibilité d'entrer dans la recherche à haut débit.

Il est prévu que le Groupe Füll actuel et Füll Lab Automation GmbH continuent de réunir la gamme de leurs produits, la conception de ces derniers, leur outil de production, ainsi que leurs réseaux commerciaux, de manière à réduire leurs frais généraux administratifs. En particulier, une plateforme logicielle propriétaire doit être développée plus avant afin que les exigences élevées en matière de numérisation puissent être satisfaites par ses clients. Le groupe de sociétés ainsi créé étoffe considérablement son offre et se veut plus réactif et plus rapide aux attentes de ses marchés et de ses clients.

Forte d'une réputation solide sur son marché, notamment basée sur la qualité de ses solutions, Füll Lab Automation GmbH planifie un chiffre d'affaires dépassant CHF 3 mio pour l'exercice 2021/22, répondant ainsi à la demande croissante de technologies d'automatisation.

