Perrot Duval rachète l'unité laboratoire de Syntegon

Genève (awp) - La société de participations industrielles Perrot Duval a renforcé ses activités de remplissage "Füll" par l'acquisition au 1er mars de l'unité Lab Systems-EAS de la société allemande Syntegon. Cette opération, dont le montant n'a pas été divulgué, permet au groupe genevois de renforcer sa stratégie de réorientation après la vente de son ancienne division principale Infranor en 2020.

Perrot Duval se développe ainsi davantage dans le traitement de produits liquides, visqueux et à base de poudre, précise mardi un communiqué.

La nouvelle filiale créée à cette occasion, Füll Lab Automation GmbH, sera intégrée au sein de la Division Füll et couvrira les activités Laboratoire et Contrôle de Qualité. Perrot Duval reprend aussi les cinq collaborateurs de l'entité acquise. Cette dernière avait été fondée il y a plus de dix ans au sein du groupe Bosch, l'ex-Syntegon.

Füll Lab Automation et les sociétés actuelles du Groupe Füll s'adressent à une clientèle identique sur des marchés différents, mais sont actives dans des processus complémentaires dans les entreprises. En outre, les produits Füll Lab Automation ouvrent la possibilité de nouvelles applications dans le secteur pharmaceutique ainsi que dans le secteur chimique, explique Perrot Duval.

Le genevois anticipe un chiffre d'affaires de 3 millions de francs suisses pour Füll Lab Automation au cours de l'exercice 2021/2022.

