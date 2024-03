Perrot Duval Holding SA est une société holding basée en Suisse qui investit dans des entreprises financières, industrielles et commerciales. La société oriente ses investissements vers la création, l'acquisition et la vente de petites ou moyennes entreprises actives dans les technologies de pointe. La Société investit principalement dans le domaine de la technologie de l'automatisation, qui se concentre sur deux domaines économiques, à savoir le processus de production automatisé et l'automatisation du mouvement. La société exploite son segment Processus de production automatisé par le biais de sa filiale Fuell Process Ltd qui propose des installations et des composants entièrement automatisés pour la distribution et la sécurité, utilisés dans la production de produits chimiques et pharmaceutiques. Le segment Automatisation du mouvement est géré par la filiale de la société, Infranor Inter SA, qui est engagée dans la conception et la production de servomoteurs électriques, d'amplificateurs de signaux électriques et de commandes programmables, ainsi que dans la fourniture de services d'ingénierie et de logiciels connexes.

Secteur Machines et équipements industriels