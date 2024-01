Perseus Mining Limited est un producteur, développeur et explorateur d'or basé en Australie. La société mène également des activités d'exploration et d'évaluation minières en Afrique. La société exploite trois mines d'or en Afrique : Edikan au Ghana et Sissingue et Yaoure en Côte d'Ivoire et possède le projet aurifère de Meyas Sand au Soudan. La mine d'or d'Edikan est une exploitation à ciel ouvert à grande échelle, à faible teneur, située dans la région centrale du Ghana, à environ 45 kilomètres au sud-ouest de la ville régionale d'Obuasi, et à environ 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale Accra. Sissingue est situé au nord de la Côte d'Ivoire et se trouve dans le permis d'exploitation de Sissingue qui couvre une superficie de plus de 446 kilomètres carrés, délimitée d'un côté par la frontière internationale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Yaouré est situé au centre de la Côte d'Ivoire, à plus de 40 kilomètres au nord-ouest de Yamoussoukro, la capitale politique, et à plus de 270 kilomètres au nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.

Secteur Or