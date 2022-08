Attribution des contrats pour l'extraction d'un échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes sur la propriété Courville

VAL-D’OR, Québec, 04 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer que suite à la réception des derniers permis, les contrats d’extraction de l’échantillon en vrac de 5 000 tonnes ont été attribués et que les travaux débuteront sous peu. En effet, le Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ont autorisé l’extraction de l’échantillon en vrac dans le but de réaliser des essais métallurgiques qui permettront entre autres choses d’établir la teneur réelle en or du matériel minéralisé. Cette information contribuera de manière significative au développement du gîte Pershing-Manitou puisqu’elle permettra d’optimiser les futurs travaux de mise en valeur.



Rappelons que l’estimation de ressource minérale (ERM) réalisée en 2022 par 3D Géo Solution inc. de Val-d’Or, confirme la présence de 9 200 tonnes de matériel minéralisé à une teneur de 7,2 g/t d’or pour un total de 2 100 onces d’or. L’échantillon en vrac de 5 000 tonnes sera extrait à partir de cette catégorie de matériel, classifié comme étant mesuré. L’extraction de l’échantillon sera réalisée par le Groupe Minier Technica de Val-d’Or, un entrepreneur minier d’expérience qui a complété avec succès plusieurs programme d’échantillonnage en vrac. Le transport du matériel du site de Pershing-Manitou à l’usine de traitement Géant Dormant sera assuré par Hardy Construction d’Amos, un partenaire régional ayant contribué aux autres phases du développement de la propriété. Finalement, l’usinage se fera au site de la mine Géant Dormant de Mines Abcourt avec qui Pershimex a noué des liens d’affaires. Les travaux d’extraction débuteront durant la première semaine de septembre 2022, entre temps les préparatifs nécessaires au déroulement adéquat des travaux d’extraction sont présentement en cours sur le site, une mise à jour sera faite dès les premières tonnes extraites.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « l’obtention des autorisations nécessaires pour l’extraction de 5 000 tonnes de matériel minéralisé marque une étape importante dans le développement du projet Courville. Nous travaillons d’arrachepied depuis maintenant près de 3 ans, pour la réalisation de la phase 2 de notre ambitieux projet. Rappelons que tout a débuté avec l’enlèvement du 2 000 tonnes de matériel (phase 1) qui recouvrait complètement la zone aurifère qui fera l’objet du présent vrac de 5 000 tonnes. Deux campagnes de forages auront permis de définir une ressource aurifère de catégorie mesurée qui nous permettra d’alimenter l’usine de Géant Dormant et d’obtenir la teneur réelle de l’or contenu dans le 5 000 tonnes de matériel minéralisé et le plus important, de fixer l’ensemble des variables nécessaires à l’optimisation de la métallurgie du projet.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Tél.: (819) 825-2303 Cell. : (819) 860-2621

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.