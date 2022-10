Début des travaux de l'échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes sur le gite Pershing-Manitou de la propriété Courville et l'avancement de la transaction avec Mines Abcourt inc.

VAL-D’OR, Québec, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse de faire une mise à jour concernant d’une part, les travaux d’échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes qui ont débuté sur le gîte Pershing-Manitou de la propriété Courville ; et d’autre part, d’annoncer la signature d’une lettre d’intention modifiée concernant l’acquisition des titres de Pershimex par Mines Abcourt inc. (« Abcourt »), tel qu’initialement annoncé le 9 juin 2022.



Échantillonnage en vrac

Concernant les travaux en cours sur le gite Pershing-Manitou, mentionnons que ceux-ci ont débuté début septembre 2022 sous l’assistance technique du Groupe Minier Technica de Val-d’Or et de Foresterie DG de Belcourt. Depuis la semaine dernière, deux foreuses de type Épiroc T-40 en opération sur le site, ont permis :

d’accélérer le forage pour la délimitation des murs externes de la fosse ;

d’implanter trois forages tests soit au début, au milieu et à la fin de la fosse proposée. Ces trois forages ont pour objectif de vérifier la présence de l’ancienne galerie souterraine de la mine. Un seul forage a recoupé l’ancienne galerie, et ce à plus de 25 mètres de profondeur. La confirmation de la position exacte de cette ancienne galerie assure la sécurité de l’opération d’extraction qui va suivre. Les premiers dynamitages permettant l’extraction de la zone minéralisée ont débuté dans la semaine du 19 septembre 2022;

d’échantillonner la ligne centrale de la zone minéralisée de façon systématique par la réalisation de 17 trous de forage de 12 mètres de profondeur chacun : ceci, afin de prélever dans chaque trou de forage des échantillons espacés de 2 mètres chacun. Dans ce processus, la Société a prélevé un total de 102 échantillons. Les échantillons prélevés sont composés d’un mélange de poussière et de fragments rocheux ayant une dimension maximale d’environ 2 cm et un poids variant de 1 à 3 kg. Ces échantillons seront analysés en Australie par ALS Chemex, selon la méthode appelée « PhotonAssay for gold ». Utilisée dans les mines australiennes à haute teneur en or, cette nouvelle méthode d’analyse est très efficace dans les cas « d’or grossier ». Ce qui est le cas pour le gîte aurifère Pershing-Manitou car il est jumelé à de fortes variabilités dans les teneurs causées par un effet « pépite » important.



Transaction avec Mines Abcourt inc. concernant l’acquisition de Pershimex

Le 9 juin 2022, la Société a annoncé la signature d’une lettre d’intention non contraignante avec Abcourt. Essentiellement, Abcourt, au moyen d’une fusion à trois volets (la « transaction ») se propose d’acquérir tous les titres émis et en circulation de Pershimex.

Pershimex annonce aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention modifiée avec Abcourt qui amende celle du 9 juin 2022. La lettre d’intention modifiée vise à préciser les droits et obligations des parties, notamment par l’abandon de l’exclusivité offerte par Pershimex en faveur d’Abcourt et par l’étendue de la portée des frais de résiliation, le tout en fonction de l’évolution des discussions entre Abcourt et Pershimex pour compléter la transaction.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Pershimex est fier de voir ses premières tonnes de matériel aurifère être extraites de son projet Pershing-Manitou. En à peine trois ans, nous avons réussi à obtenir toutes les autorisations nécessaires, pour extraire 5 000 tonnes de matériel minéralisé en or. Le professionnalisme et l’expertise de nos entrepreneurs, notamment le Groupe Minier Technica et Foresterie DG, font en sorte que nous allons réaliser un succès avec ce projet. Rappelons que l’objectif premier de tout ce travail est la confirmation des teneurs réelles en or du gîte Pershing-Manitou. Mentionnons également que les travaux en vue de la transaction avec Mines Abcourt inc. suivent leur cours. La signature d’une lettre d’intention modifiée va permettre d’accélérer le projet de fusion et aussi de conforter Pershimex dans l’engagement des dépenses liées à la transaction sans craindre les conséquences d’une rupture prématurée de celle-ci.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.