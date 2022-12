Pershimex – résultats de l'assemblée des actionnaires

VAL-D’OR, Québec, 28 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 27 décembre 2022, en particulier l’approbation, à plus de 66.66 % des voix, de la fusion proposée avec Mines Abcourt Inc. De plus, les actionnaires ont, à la majorité des voix, approuvé des résolutions visant l’élection des administrateurs, soit Loïc Bureau, Roger Bureau, Robert Gagnon, Pascal Hamelin et Serge M. Racine, ainsi que la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeurs de la Société, dans chaque cas jusqu’à la clôture du projet de fusion entre Pershimex et Mines Abcourt Inc. ou, à défaut d’une telle clôture, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Les actionnaires ont également approuvé, à la majorité des voix, le régime d’options d’achat d’actions à nombre variable de 10 % de la Société.



Par ailleurs, la Société annonce les modifications suivantes à son régime d’options d’achat d’actions afin de se conformer aux nouvelles politiques de la Bourse de croissance TSX : (i) acquisition des options des fournisseurs de services de relations avec les Investisseurs à raison de 25% par trimestre complété suivant l’octroi; (ii) le nombre d’actions sous-jacentes aux options attribuées aux initiés (en tant que groupe) ne peut pas dépasser, à tout moment, 10 % du nombre d’actions émises et en circulation; et (iii) approbation requise des actionnaires désintéressés afin de pouvoir prolonger la durée d'une option détenue par un initié.

