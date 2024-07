La société de Bill Ackman, Pershing Square Capital Management, investira 500 millions de dollars dans sa nouvelle holding d'investissement cotée en bourse aux États-Unis, a déclaré le gestionnaire de fonds spéculatifs lors d'une présentation mercredi.

Pershing Square USA Ltd, qui sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole PSUS, pourrait lever jusqu'à 25 milliards de dollars de capitaux frais et fera plus que doubler la taille des actifs gérés par M. Ackman, ont déclaré cette semaine des personnes au fait du dossier.

La nouvelle société imitera largement le fonds spéculatif d'Ackman en investissant dans un nombre concentré de grandes entreprises. Mais elle sera moins chère car elle n'aura pas de commission de performance, elle offrira des couvertures dans un environnement d'investissement incertain et elle sera supervisée par un "véritable conseil d'administration", a déclaré M. Ackman dans une vidéo publiée sur le site RetailRoadshow.com.

L'investissement d'ancrage de 500 millions de dollars sera conservé pendant au moins 10 ans, a-t-il précisé. Il a précisé qu'il communiquerait avec les investisseurs lors de conférences téléphoniques trimestrielles et qu'il détaillerait les changements dans les investissements ou d'autres messages importants sur X, où il compte 1,3 million d'adeptes.

Bien qu'il ne puisse pas garantir des rendements à deux chiffres plus élevés, M. Ackman a déclaré qu'il ferait de son mieux avec une équipe expérimentée et en place depuis longtemps.

Depuis son lancement il y a vingt ans, le fonds spéculatif de M. Ackman a enregistré un rendement annuel de 16,5 %. S'il avait existé sous sa forme actuelle, Pershing Square USA aurait réalisé une performance de 19,4 % au cours de cette période. Ces rendements auraient dépassé l'indice boursier S&P 500 de 9,3 points de pourcentage par an.

Au cours des six dernières années et demie, le rendement aurait été de 31 %. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; Rédaction de David Gregorio)