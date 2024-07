Bill Ackman a déclaré que son nouveau fonds coté en bourse aux États-Unis, Pershing Square USA, sera nettement moins important que les 25 milliards de dollars qu'il avait initialement annoncé pouvoir lever, en raison de la nervosité générale des investisseurs à l'égard de la structure et de la manière d'investir les liquidités.

Cette semaine, M. Ackman a déclaré aux investisseurs que la taille du fonds serait plafonnée à 10 milliards de dollars et qu'il prévoyait de lever entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

"La taille de la transaction est extrêmement sensible", a écrit le gestionnaire de fonds spéculatifs dans une lettre adressée à ses investisseurs et rendue publique jeudi dans le cadre d'un dépôt réglementaire. "La taille finale de l'opération dépendra de l'évolution de la demande jeudi, vendredi et lundi", a-t-il écrit.

Au début de l'année, Pershing Square USA, qui devrait commencer à être cotée à la Bourse de New York la semaine prochaine sous le symbole PSUS, était en passe de devenir l'une des plus grandes cotations en bourse jamais réalisées et de faire plus que doubler la taille des actifs de sa société.

Aujourd'hui, l'investisseur milliardaire, qui gère 19 milliards de dollars d'actifs au sein de sa société new-yorkaise Pershing Square Capital Management, est prêt à accueillir beaucoup moins de nouveaux capitaux. Mais il exhorte les investisseurs à s'engager tant qu'il est encore temps.

"Nous pensons que le facteur le plus important pour créer de la valeur à long terme pour Pershing Square Inc. n'est pas la taille de l'introduction en bourse de PSUS, mais la façon dont elle se négocie sur le marché", a écrit M. Ackman.

"Aujourd'hui serait l'idéal", a-t-il dit aux investisseurs à propos du moment où ils doivent envoyer des liquidités, notant qu'il serait "reconnaissant" s'ils participaient à la levée de fonds pour laquelle sa société a déjà engagé 500 millions de dollars.

Les investisseurs se méfient de plus en plus des fonds à capital fixe, qui sont cotés en bourse mais n'émettent ni ne rachètent de nouvelles actions et peuvent se négocier avec une prime ou une décote par rapport aux titres qu'ils détiennent. L'année dernière, aucun nouveau fonds à capital fixe n'a été lancé après seulement six en 2022, selon les données de l'Investment Company Institute.

M. Ackman qualifie Pershing Square USA de société holding d'investissement cotée en bourse aux États-Unis, mais il reconnaît que les antécédents négatifs des fonds à capital fixe obligent les investisseurs à faire un "acte de foi". En outre, les investisseurs potentiels lui ont posé des questions sur la rapidité avec laquelle les nouvelles liquidités peuvent être mises à profit et sur la personne qui se chargera de l'investissement.

Le gestionnaire du fonds a répondu que lui et son directeur des investissements, Ryan Israel, disposaient d'une équipe expérimentée et que de nombreuses sociétés de qualité se négociaient actuellement à des niveaux inférieurs attrayants, alors même que le marché dans son ensemble était à la hausse. Universal Music Group, l'un des principaux titres détenus par M. Ackman, a par exemple chuté de près de 24 % jeudi.

M. Ackman s'adresse aussi bien aux investisseurs institutionnels qu'aux particuliers, en s'appuyant sur sa notoriété sur la plateforme de médias sociaux X pour faire parler de lui et de ses investissements. Le complexe de fonds communs de placement Putnam et le fonds de pension Teachers Retirement System of Texas se sont déjà engagés dans Pershing Square USA, a-t-il écrit. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; Rédaction de Daniel Wallis)