Le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a lancé mardi la collecte de fonds pour un nouveau fonds à capital fixe coté aux États-Unis, un effort qui, selon des personnes familières avec le sujet, pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards de dollars, soit plus du double de ses actifs sous gestion, dont une partie provenant d'investisseurs particuliers.

Le mois dernier, M. Ackman a vendu 10 % de sa société, Pershing Square Capital Management, qui a enregistré la plupart du temps des rendements solides à deux chiffres depuis 2019, après une période de pertes.

Le nouveau fonds, Pershing Square USA Ltd, offrira des frais moins élevés aux investisseurs et un accès plus rapide au capital que les fonds spéculatifs traditionnels, selon les dépôts réglementaires. Aucune commission de gestion ne sera prélevée au cours de la première année suivant l'introduction en bourse du fonds et aucune commission de performance ne sera jamais prélevée.

Il sera coté à la bourse de New York et sera accessible à toute personne pouvant investir aux États-Unis, y compris les fonds de pension, les fonds de dotation et les investisseurs individuels. Environ 80 % des fonds devraient être levés par des institutions, le reste étant constitué d'investisseurs individuels, comme l'indique un document déposé mardi.

M. Ackman, grand utilisateur de la plateforme de médias sociaux X, a fait référence à la collecte de fonds mardi en envoyant un message à ses 1,3 million d'abonnés : "Je vais être très occupé au cours des prochaines semaines. $PSUS !!"

Les investisseurs, y compris ceux qui ne sont pas en mesure de signer les chèques de plusieurs millions de dollars que les fonds spéculatifs de Wall Street exigent traditionnellement, peuvent payer 50 dollars par action pour le nouveau véhicule. À la fin du mois de juin, Pershing Square Capital Management gérait 18,7 milliards de dollars d'actifs, selon un document de la société. Ce montant comprend quelque 15 milliards de dollars d'actifs dans Pershing Square Holdings, le fonds à capital fixe créé il y a dix ans et coté à Amsterdam et à Londres.

M. Ackman s'est forgé une réputation d'investisseur activiste en menant des campagnes bruyantes auprès d'entreprises allant du chemin de fer Canadien Pacifique à la société de services de paie et de fiscalité ADP. À la fin du premier trimestre, il détenait des participations dans Chipotle Mexican Grill, Hilton Worldwide Holdings et Restaurant Brands International.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities et Jefferies sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre de l'introduction en bourse.

La récente série de rendements élevés d'Ackman - Pershing Square Holdings a gagné 27 % l'année dernière, 27 % en 2021, 70 % en 2020 et 58 % en 2019 (elle a chuté de 8,8 % en 2022 lorsque le marché a chuté) - fait suite à une réorganisation de l'entreprise.

S'inspirant des conseils qu'il donne habituellement aux entreprises pour obtenir de meilleurs résultats personnels, M. Ackman a réorganisé la façon dont il investit et a inversé les pertes à deux chiffres enregistrées en 2015 et 2016, suivies de baisses moins importantes en 2017 et 2018. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss à Rhode Island ; Rédaction de David Gregorio)