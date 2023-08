(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres est appelé à ouvrir en hausse ce jeudi, avec tous les yeux sur la lecture de l'inflation américaine de l'après-midi, le prochain événement à risque pour les marchés mondiaux.

Selon le consensus cité par FXStreet, l'inflation globale aux États-Unis devrait augmenter pour atteindre une hausse annuelle de 3,3 % en juillet, contre 3,0 % en juin.

Toutefois, si le taux d'inflation global était inférieur au consensus, cela réduirait les attentes de la Réserve fédérale américaine en matière de taux d'intérêt et pourrait exercer une pression sur le dollar.

"Toute mauvaise surprise sur le front de l'inflation pourrait raviver les faucons de la Réserve fédérale, mais nous sommes loin de prévoir une nouvelle hausse en septembre ; l'activité sur les contrats à terme sur les Fed funds évalue à plus de 85 % les chances d'une pause lors de la réunion du FOMC de septembre", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Avant la lecture, il y a eu une série de mises à jour sur les entreprises britanniques. Parmi elles, Entain, qui a annoncé une perte semestrielle suite à la constitution d'une provision de près de 600 millions de livres sterling. Les bénéfices de Persimmon ont chuté alors que le marché immobilier britannique est sous pression, tandis que la société de livraison de nourriture Deliveroo a annoncé un remboursement de capital de 250 millions de livres sterling.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,6 % à 7 634,70

Hang Seng : en baisse de 0,1 % à 19 234,82

Nikkei 225 : en hausse de 0,8% à 32 473,65

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,3 % à 7 357,40

DJIA : clôture en baisse de 191,13 points, soit 0,5%, à 35 123,36

S&P 500 : clôture en baisse de 0,7 % à 4 467,71

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,2% à 13 722,02

EUR : en hausse à 1,0993 USD (1,0977 USD)

GBP : hausse à 1,2727 USD (1,2717 USD)

USD : hausse à JPY143,99 (JPY143,60)

OR : en hausse à 1 917,88 USD l'once (1 916,66 USD)

(Brent) : en hausse à 87,49 USD le baril (86,92 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

11:00 IST Irlande IPC

08:30 EDT US CPI

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux États-Unis

15:00 EDT US FRB Atlanta President Raphael Bostic and FRB Philadelphia President Patrick Harker speak

Les États-Unis ont annoncé des mesures visant à restreindre certains investissements américains en Chine, en ciblant des secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle - une décision qui pourrait encore tendre les liens bilatéraux. Ces mesures, attendues de longue date, interviennent alors que le président américain Joe Biden a publié un décret visant à resserrer les flux financiers sortants - une étape clé alors que Washington cherche à sauvegarder la sécurité nationale. "Le programme d'investissement à l'étranger comblera une lacune importante dans la boîte à outils de la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement sous le couvert de l'anonymat. "Il s'agit d'une approche étroite et réfléchie visant à empêcher (la Chine) d'obtenir et d'utiliser les technologies les plus avancées pour promouvoir la modernisation militaire et porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis.

Les loyers devraient continuer à augmenter fortement au Royaume-Uni malgré la crise du coût de la vie, avertissent les experts immobiliers. Les prévisions des professionnels de l'immobilier concernant l'augmentation des loyers au cours des prochains mois sont les plus élevées de ce siècle, selon les conclusions de la Royal Institution of Chartered Surveyors (institution royale des géomètres agréés). Un solde net de 63% des professionnels s'attend à ce que les prix des loyers augmentent au cours des trois prochains mois, ce qui constitue un nouveau record depuis le deuxième trimestre de 1999, a déclaré la Rics. Sur le marché de la location, la demande des locataires a fortement augmenté au cours des trois mois qui se sont écoulés jusqu'en juillet. En ce qui concerne le marché de la vente de logements, un solde net de 45% des professionnels de l'immobilier ont signalé que les demandes de nouveaux acheteurs avaient diminué plutôt qu'augmenté. Les nouvelles instructions de vente de logements ont également diminué en juillet, ce qui indique une détérioration du flux de l'offre.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève l'objectif de prix de Hill & Smith à 2.000 (1.625) pence - 'buy' (acheter)

Jefferies relève l'objectif de cours de Paypoint à 675 (550) pence - "buy

ENTREPRISES - FTSE 100

Le propriétaire de Ladbrokes Coral, Entain, a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a expliqué qu'il avait un "degré de confiance suffisant" pour prendre une provision de 585 millions de livres sterling pour un règlement possible d'une enquête britannique en cours sur ses activités héritées en Turquie. La société de jeux d'argent a déclaré que les recettes pour les six mois se terminant le 30 juin ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, passant de 2,09 milliards de livres sterling à 2,38 milliards de livres sterling. Le revenu net des jeux, qui exclut la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les biens et services, a augmenté de 14 % pour atteindre 2,40 milliards de livres sterling, contre 2,12 milliards de livres sterling. Entains a enregistré une perte avant impôts de 502,5 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 28,1 millions de livres sterling, en raison de la provision de HMRC. Entains a augmenté son dividende de 4,7 % à 8,9 pence par action, contre 8,5 pence. "BetMGM poursuit son élan et, grâce à notre technologie et à nos capacités, nous sommes enthousiasmés par les améliorations que nous apportons à nos clients aux États-Unis", a déclaré Jette Nygaard-Andersen, directrice générale d'Entain. Si l'on exclut les paiements de la participation aux bénéfices de TAB NZ, l'entreprise prévoit de réaliser un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 1,00 et 1,05 milliard de livres sterling. En mai dernier, Entain a déclaré être en pourparlers avec le Crown Prosecution Service britannique concernant une enquête en cours menée par HM Revenue & Customs sur une violation potentielle de la loi sur la corruption dans son ancienne activité tournée vers la Turquie, qui a été vendue en 2017. "Les négociations sur le DPA ont progressé au point que la société estime qu'il est probable qu'elle puisse convenir d'une résolution de l'enquête du HMRC dans la mesure où elle concerne la société et le groupe", a expliqué M. Entain. Les termes complets de l'accord doivent encore être confirmés et sont soumis à l'approbation de la justice. Toutefois, la société a constitué une provision de 585 millions de livres sterling en vue d'un règlement potentiel, qui serait versé sur une période de quatre ans. M. Entain a ajouté : "L'article 7 du Bribery Act 2010 concerne l'incapacité d'une organisation commerciale concernée à mettre en place des procédures adéquates conçues pour empêcher les personnes qui lui sont associées d'entreprendre des actes de corruption au profit de l'organisation commerciale".

Persimmon a déclaré qu'elle était "en bonne voie pour réaliser ses prévisions de bénéfices" pour 2023, bien que ses bénéfices du premier semestre aient diminué dans le contexte d'un marché immobilier britannique sous pression. Les recettes de Persimmon au premier semestre 2023 ont chuté de 30 % pour atteindre 1,19 milliard de livres sterling, contre 1,69 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté d'environ deux tiers, passant de 439,7 millions de livres sterling à 151 millions de livres sterling. La société a déclaré un dividende intérimaire de 20 pence par action, n'ayant pas versé de dividende au premier semestre 2022. Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit de maintenir son dividende à 60 pence. Le directeur général Dean Finch a déclaré : "Dans un contexte de hausse des taux hypothécaires, de suppression de l'aide à l'achat et d'incertitude significative du marché, Persimmon a enregistré un taux de vente robuste, hors ventes en gros, tout en augmentant le prix de vente moyen privé dans notre carnet de commandes à terme et en réalisant des économies de coûts. Nous sommes en bonne voie pour réaliser les bénéfices attendus pour l'année et nous construisons une plateforme pour la croissance future". Pour l'avenir, Persimmon s'attend à ce que le nombre d'achèvements en année pleine soit d'au moins 9 000, soit le haut de la fourchette de 8 000 à 9 000 qu'il avait précédemment annoncée. Elle s'attend à un bénéfice d'exploitation "conforme aux attentes, compte tenu de l'inflation persistante des coûts de construction au cours de la période".

ENTREPRISES - FTSE 250

Watches of Switzerland a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre a légèrement baissé, bien que la demande de montres de luxe "reste robuste et continue de dépasser l'offre". Le chiffre d'affaires des 13 semaines au 30 juillet a baissé de 2,3 % à 382 millions de livres sterling, contre 391 millions de livres sterling un an plus tôt, un résultat conforme aux prévisions. Le chiffre d'affaires des seuls États-Unis a augmenté de 7 % pour atteindre 163 millions de livres sterling. Pour l'avenir, la société prévoit toujours un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,65 et 1,70 milliard de livres sterling, soit une croissance de 8 à 11 % à taux de change constant. "Les prévisions pour l'exercice 24 restent inchangées, avec un retour à une croissance plus normalisée pour le reste de l'exercice, où nous maintiendrons nos performances par rapport à des comparaisons plus faibles. Nos prévisions ne reflètent aucune attente d'amélioration de la confiance des consommateurs pour le reste de l'exercice", a déclaré la société.

Le groupe OSB a annoncé une chute de ses bénéfices au premier semestre 2023, après avoir subi le contrecoup de clients qui ont agi plus rapidement que prévu pour refinancer leurs prêts hypothécaires à des taux favorables. OSB, qui signifie OneSavings Bank, a déclaré que le bénéfice avant impôt du premier semestre 2023 avait chuté de 73 %, passant de 285,2 millions de livres sterling à 76,7 millions de livres sterling. Les revenus nets d'intérêts ont baissé à 237,5 millions de livres sterling, contre 343,4 millions de livres sterling. L'entreprise a fait état d'un ajustement défavorable du taux d'intérêt effectif sous-jacent de 180,7 millions de livres sterling, ce qui a nui à son résultat net. En juillet, OSB a déclaré qu'à mesure que ses clients hypothécaires atteignaient la fin de leur durée fixe initiale, ils choisissaient de se refinancer plus tôt que prévu et passaient donc moins de temps au taux de réversion plus élevé. Ce taux est lié au taux de base de la Banque d'Angleterre et a augmenté au cours de l'année écoulée à mesure que la banque centrale relevait les taux d'intérêt britanniques. OSB a augmenté son dividende intérimaire de 17 %, passant de 8,7 à 10,2 pence. Le directeur général, Andy Golding, a déclaré : "Je suis déçu par les résultats : "Je suis déçu par les résultats qui reflètent l'ajustement défavorable de l'EIR annoncé au début du mois de juillet, dans un contexte de performances opérationnelles et financières par ailleurs solides au premier semestre. Nous continuons à faire ce qu'il faut pour nos clients en leur offrant une gamme complète de produits hypothécaires, malgré la volatilité des taux, ce qui se traduit par une forte demande et un taux de rétention plus élevé, entraînant une croissance nette du portefeuille de prêts de 4 % au cours de la période.

AUTRES ENTREPRISES

Deliveroo a fait état d'une "solide performance financière" face à des conditions de marché difficiles au cours du premier semestre 2023. Elle a également annoncé un retour de 250 millions de livres sterling de liquidités excédentaires. Au cours du semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année précédente, passant de 972,9 millions de livres sterling à 1,02 milliard de livres sterling. Sa perte avant impôts s'est réduite à 57,6 millions de livres sterling, contre 127,1 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté s'élève à 39,4 millions de livres sterling, contre une perte de 51,6 millions de livres sterling. "Je suis très satisfait des progrès que nous avons réalisés depuis le début de l'année. Nous avons obtenu de bons résultats financiers malgré des conditions macroéconomiques difficiles. Nous y sommes parvenus tout en continuant à améliorer notre offre pour les consommateurs, les coureurs et les commerçants. En particulier, pour les consommateurs, nous avons continué à innover, par exemple en offrant une expérience in-app plus personnalisée et en permettant aux consommateurs de compléter leurs commandes de restaurant avec des articles d'épicerie", a déclaré le PDG Will Shu. "Au cours des 18 derniers mois, Deliveroo a atteint la rentabilité de l'EBITDA ajusté plus tôt que prévu, et nous progressons vers notre objectif de générer un flux de trésorerie positif constant." En ce qui concerne l'avenir, la société a revu à la hausse ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année, les faisant passer de 20 à 50 millions de livres sterling à 60 à 80 millions de livres sterling. Le PDG Shu a ajouté : "Dans ce contexte de progrès stratégique et d'opportunités de croissance, le conseil d'administration a examiné notre forte position en capital et propose aux actionnaires un remboursement de capital supplémentaire de 250 millions de livres sterling."

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

