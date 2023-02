Le FTSE 100 se rapproche de son récent record

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient majoritairement en hausse lundi à la mi-journée, alors que les marchés s'attendaient à une semaine chargée en données économiques en provenance du Royaume-Uni.

"De retour au-dessus de la barre des 7 900 et à proximité de ses récents sommets historiques, l'indice continue de s'appuyer sur ses gains des derniers mois, mais la confiance qui subsiste est aussi fragile qu'une tasse en porcelaine fine", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 25,75 points, soit 0,3 %, à 7 908,39. L'indice de référence des actions britanniques a atteint un sommet intrajournalier record de 7 934,30 jeudi de la semaine dernière.

Le FTSE 250 était en hausse de 16,11 points, soit 0,1 %, à 20 046,18. Pendant ce temps, l'AIM All-Share était en baisse de 2,79 points, soit 0,3 %, à 871,60.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4 % à 791,56, le Cboe UK 250 était en légère hausse à 17 472,41, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4 % à 13 873,17.

De nombreuses données britanniques doivent être publiées dans les jours à venir, ce qui pourrait remettre en cause le début de semaine positif de Londres.

Les données sur les salaires et le chômage au Royaume-Uni seront publiées avant l'ouverture du marché de Londres mardi. L'indice des prix à la consommation pour janvier sera publié mercredi et les chiffres des ventes au détail vendredi.

Les lectures des salaires et de l'inflation des prix seront particulièrement influentes sur la pensée de la Banque d'Angleterre, alors que les hausses de taux d'intérêt restent à l'ordre du jour pour les banques centrales du monde entier.

Les analystes de la Lloyds Bank ont déclaré s'attendre à ce que les données du marché du travail

"faire peu pour soulager les inquiétudes des décideurs de la Banque d'Angleterre concernant les pressions inflationnistes nationales".

"Les offres d'emploi non pourvues sont en baisse mais restent pour l'instant à un niveau inconfortablement élevé. De plus, nous nous attendons à ce que la dernière publication montre une nouvelle baisse du taux de chômage et une nouvelle hausse de l'emploi. En outre, alors que la croissance de la rémunération totale a peut-être légèrement ralenti, nous prévoyons que la rémunération régulière (hors bonus) a encore augmenté pour atteindre 6,6 %", ont-ils déclaré.

La livre était cotée à 1,2063 USD à la mi-journée lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2072 USD à la clôture vendredi.

À Londres, les constructeurs de logements restaient parmi les valeurs les moins performantes du FTSE 100 à la mi-journée.

Persimmon était en baisse de 3,3%, Taylor Wimpey de 3,0% et Barratt Developments de 2,3%. Berkeley était en baisse de 1,1 %.

Dans l'indice FTSE 250, Crest Nicholson a perdu 5,6 % après que la Deutsche Bank a réduit le constructeur de maisons à "conserver" au lieu de "acheter", avec un objectif de cours de 243 pence.

Ailleurs à Londres, Kape Technologies a bondi de 12 % après avoir reçu une offre de rachat d'Unikmind Holdings, une société détenue à 100 % par Teddy Sapi, qui détient environ 55 % de Kape.

L'offre de 3,44 USD par action Kape, soit 285 pence par action, valorise l'ensemble de la société à environ 1,51 milliard USD ou 1,25 milliard GBP. Le prix proposé représente une prime de 9,7 % par rapport au cours de clôture de Kape de 260 pence vendredi.

Non-Standard Finance a plongé de 15 % car elle a réitéré ses avertissements d'insolvabilité à l'échelle de l'entreprise alors qu'elle poursuit ses discussions avec la Financial Conduct Authority britannique.

La société de prêt à la consommation basée à Wakefield, dans le Yorkshire occidental, a déclaré que les pourparlers avec les conseillers et l'autorité de conduite financière britannique progressent concernant un plan d'arrangement potentiel.

Si le plan est approuvé, la société a l'intention de procéder à une augmentation de capital pour le paiement des réparations aux clients, ainsi que pour recapitaliser le groupe restant et permettre à son activité Everyday Loans de poursuivre son plan de croissance.

L'augmentation de capital entraînera une "dilution importante" des intérêts des actionnaires existants. Toutefois, si la levée de fonds proposée n'aboutit pas, Non-Standard Finance affirme que son bilan restera "profondément insolvable".

Le gestionnaire d'actifs MJ Hudson a déclaré qu'Ernest & Young a démissionné de son poste d'auditeur avec effet immédiat, moins de 18 mois après avoir été nommé.

La lettre de démission d'EY dit : "Nous cessons d'exercer nos fonctions parce que nous avons perdu confiance dans la direction de la société et les personnes chargées de la gouvernance, ainsi que dans leur capacité, avec votre équipe financière, à nous fournir des informations précises et fiables pour l'audit."

En conséquence, MJ Hudson a déclaré qu'elle pense que la finalisation de ses rapports financiers 2022 "prendra un certain temps" alors qu'elle commence à chercher un nouvel auditeur.

La démission a été rapportée en premier lieu par Sky News. La négociation des actions de MJ Hudson est suspendue.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,7%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

L'Union européenne a relevé ses prévisions de croissance économique pour la zone euro, prévoyant que le bloc de la monnaie unique parviendra à éviter "de justesse" une récession.

Dans ses prévisions économiques d'hiver pour 2023, l'UE a relevé sa prévision de croissance pour la zone euro à 0,9 %, contre une estimation précédente de 0,3 %. Cette prévision repose sur l'absence d'escalade de l'agression russe en Ukraine.

L'UE a noté des "évolutions favorables" depuis ses prévisions d'automne, notamment une détente des prix de gros du gaz et des niveaux de stockage de gaz supérieurs à la moyenne à temps pour l'hiver.

L'euro s'est établi à 1,0678 USD, inchangé par rapport à 1,0677 USD à la clôture vendredi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 132,63 JPY, en hausse par rapport à 131,44 JPY.

Vendredi, des rapports dans les médias japonais, y compris le quotidien économique Nikkei et le diffuseur public NHK, ont indiqué que le gouvernement envisage de nommer le professeur d'économie Kazuo Ueda comme gouverneur de la Banque du Japon.

Cette annonce a d'abord fait bondir le yen, car on s'attendait à ce qu'elle signale le passage à une politique monétaire plus stricte. Le yen s'est ensuite calmé après que M. Ueda a déclaré qu'il ne prévoyait pas de changement immédiat de politique, selon la Lloyds Bank.

Les actions à New York ont été appelées à ouvrir largement en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a été appelé en baisse de 0,1%, l'indice S&P 500 en hausse de 0,1% et le Nasdaq Composite en hausse de 0,4%. Le Dow et le S&P ont clôturé en hausse de 0,5 % et 0,2 %, respectivement, vendredi, tandis que le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,6 %.

Le pétrole Brent était coté à 86,08 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en baisse par rapport à 86,41 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 862,26 USD l'once, en hausse par rapport à 1 858,39 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

