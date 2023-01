Le ralentissement de l'inflation américaine et la construction de logements font grimper le FTSE 100.

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse jeudi, stimulés par une forte performance des constructeurs de maisons britanniques et des nouvelles positives pour l'inflation aux États-Unis.

"Ce fut une autre journée exceptionnelle d'annonces commerciales de la part d'un grand nombre de sociétés britanniques, et dans l'ensemble, elles n'ont pas été aussi mauvaises qu'elles auraient pu l'être", a déclaré Michael Hewson de CMC Market.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 69,06 points, soit 0,9 %, à 7 794,04. Le FTSE 250 a clôturé en hausse de 319,43 points, soit 1,6 %, à 19 841,13, et le AIM All-Share a clôturé en hausse de 7,85 points, soit 0,9 %, à 859,47.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 1,0% à 781,21, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 1,9% à 17 338,45, et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 1,1% à 13 700,84.

À Londres, Persimmon a bondi de 8,8 % pour devenir la meilleure performance des blue-chip jeudi, malgré l'annonce d'un affaiblissement de son taux de vente, alors que le secteur du logement britannique est aux prises avec des hausses de taux d'intérêt, des taux hypothécaires plus élevés et une baisse de la confiance des consommateurs.

Persimmon a déclaré que son chiffre d'affaires à terme s'élevait à 1,0 milliard de livres sterling à la fin de l'année dernière, soit une baisse de 36 % par rapport aux 1,6 milliard de livres sterling enregistrés à la fin de 2021. Toutefois, elle a fait état de 14 868 achèvements de maisons en 2022, soit une légère hausse par rapport aux 14 558 de 2021.

Barratt Developments, son homologue de la construction de maisons, a terminé en hausse de 6,9 %.

Mercredi, Barratt a déclaré avoir enregistré de solides performances au cours du premier semestre de son exercice financier, bien qu'elle ait prévenu que le marché du logement britannique avait subi un ralentissement.

Whitbread a clôturé en hausse de 5,1% après avoir annoncé une forte croissance des ventes au cours de son troisième trimestre financier, à la fois dans son activité principale Premier Inn au Royaume-Uni et sur son marché de croissance cible, l'Allemagne.

Les ventes totales ont augmenté de 23% au cours des 13 semaines jusqu'au 1er décembre par rapport à la même période en 2021 et ont augmenté de 29% par rapport à il y a trois ans, avant la pandémie de Covid-19.

Les ventes d'hébergement ont augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente et de 45 % par rapport à la période précédant la pandémie, mais les ventes de nourriture et de boissons n'ont augmenté que de 9,7 % et sont restées en baisse de 1,3 % par rapport à il y a trois ans.

La mise à jour commerciale de jeudi était la dernière d'Alison Brittain. Elle cède le poste de PDG à Dominic Paul la semaine prochaine mais reste directrice jusqu'au 2 mars.

Centrica a terminé en hausse de 4,5 % après que le propriétaire de British Gas ait relevé ses perspectives grâce à une "solide performance opérationnelle".

Centrica prévoit désormais de déclarer un bénéfice par action ajusté supérieur à 30 pence pour 2022. En novembre, elle prévoyait un BPA ajusté dans le haut de la fourchette des analystes sell-side de 15,1 pence à 26,0 pence.

Dans le FTSE 250, ASOS a bondi de 22 %.

Le détaillant de mode en ligne a déclaré que le revenu pour la période de quatre mois qu'il qualifie de "P1" était de 1,34 milliard de livres sterling, soit une baisse de 4,1 % par rapport aux 1,39 milliard de livres sterling de l'année précédente.

La société a déclaré que la baisse du chiffre d'affaires était conforme aux attentes, "reflétant les conditions commerciales difficiles et la priorité accordée à l'amélioration de la rentabilité structurelle et à la génération de liquidités grâce à une approche plus disciplinée du déploiement du capital".

Hilton Food a grimpé de 13%. L'entreprise d'emballage alimentaire a salué une performance "réjouissante" pendant la période des fêtes.

Pour l'exercice clos le 1er janvier, Hilton Food a déclaré qu'il y a eu une croissance continue des revenus par rapport à la même période en 2021. Pour l'exercice 2021, Hilton avait déclaré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de livres sterling, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, à taux de change constant.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle restait confiante dans les perspectives pour 2023, malgré les défis macroéconomiques plus larges. Elle s'attend à des résultats conformes aux attentes du conseil d'administration.

Ailleurs à Londres, Trustpilot a grimpé de 25 % après avoir annoncé une hausse de ses revenus sur la "voie de la rentabilité".

La plateforme d'évaluation en ligne des consommateurs prévoit de déclarer 149 millions USD de revenus pour 2022, soit une hausse de 13 % par rapport à 131,4 millions USD en 2021 et de 23 % à taux de change constant.

Elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2022 soit supérieur à la fourchette des prévisions, qu'elle n'a pas fournies.

Halfords a plongé de 19 % après que le détaillant de produits automobiles et cyclistes a réduit ses prévisions de bénéfice avant impôt sous-jacent à une fourchette de 50 à 60 millions de GBP pour l'exercice 2024, par rapport à l'extrémité inférieure de sa fourchette précédente de 65 à 75 millions de GBP.

La société a expliqué que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté mais que la progression a été étouffée par les conditions de marché médiocres dans ses unités axées sur le cyclisme et les pneus.

Les actions à New York étaient mitigées à la clôture de la bourse de Londres alors que Wall street digérait les dernières données sur l'inflation aux États-Unis.

Le DJIA était en hausse de 0,5%, l'indice S&P 500 de 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite était en baisse de 0,1%.

Les prix à la consommation américains ont diminué en décembre par rapport à novembre grâce à la baisse des prix de l'énergie, selon les données du Bureau of Labor Statistics.

En glissement mensuel, les prix ont diminué de 0,1 % en décembre, contre une hausse de 0,1 % en novembre. Le consensus du marché cité par FXStreet avait estimé qu'il n'y aurait aucune variation mensuelle en décembre.

Sur une base annuelle, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,5 % en décembre, conformément au consensus cité par FXStreet, et en ralentissant par rapport à la hausse annuelle de 7,1 % enregistrée en novembre.

Sur une base annuelle, l'inflation de base - à l'exclusion de l'alimentation et de l'énergie - a été de 5,7 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 6,0 % enregistrée en novembre et est conforme aux attentes.

Pour le directeur général de deVere, Nigel Green, les données sur l'inflation signifient qu'il y a plus de chances que la Fed poursuive des hausses de taux d'intérêt "moins agressives" à l'avenir.

Suite à l'impression de l'IPC, les marchés s'attendent massivement à une hausse de 25 points de base de la banque centrale américaine lors de sa prochaine réunion en février. Selon l'outil FedWatch du CME, il n'y a que 6 % de chances que la Fed augmente les taux d'un demi pour cent.

Le dollar s'est adouci suite à la publication de l'inflation.

La livre était cotée à 1,2171 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,2125 USD à la clôture mercredi. L'euro s'est établi à 1,0814 USD, en hausse par rapport à 1,0758 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 129,68 JPY, en forte baisse par rapport à 132,57 JPY.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux terminé en hausse de 0,7%.

Le pétrole Brent était coté à 84,03 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 81,43 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 891,07 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 872,57 USD.

Le calendrier économique pour vendredi comprend les données du PIB britannique à 0700 GMT avant l'impression du PIB annuel allemand à 0900 GMT.

Dans le calendrier des entreprises britanniques, il y a des déclarations commerciales des constructeurs de maisons Taylor Wimpey et MJ Gleeson ainsi que du détaillant d'ameublement DFS Furniture.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

