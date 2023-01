Le taux de vente de Persimmon faiblit dans un contexte de hausse des taux hypothécaires

(Alliance News) - Le constructeur de maisons Persimmon PLC a déclaré jeudi que son taux de vente a faibli alors que le secteur du logement britannique est aux prises avec des hausses de taux d'intérêt, des taux hypothécaires plus élevés et une confiance des consommateurs en chute libre.

Persimmon a déclaré que sa position de vente à terme s'élevait à 1,0 milliard de livres sterling à la fin de l'année dernière, soit une baisse de 36 % par rapport à 1,6 milliard de livres sterling à la fin de 2021. Sa position de trésorerie au 31 décembre a chuté de 31 % pour atteindre 860 millions de GBP, contre 1,25 milliard de GBP au 31 décembre 2021.

La société a noté qu'en 2022, la hausse des prêts hypothécaires et de l'inflation ainsi que l'incertitude du marché ont eu un "impact marqué".

"En combinant l'absence de Help to Buy et l'augmentation des taux hypothécaires, nous estimons que le coût mensuel en espèces des paiements hypothécaires pour certains acheteurs d'une première maison a approximativement doublé au cours de l'année écoulée, aggravé par la disponibilité limitée des prêts hypothécaires à valeur élevée."

Help to Buy est un programme de soutien du gouvernement britannique pour les acheteurs d'une première maison, en vigueur d'avril 2021 à fin mars 2023. Cependant, les demandes devaient avoir été faites avant le 31 octobre, et n'étaient donc pas ouvertes aux nouveaux acheteurs en novembre et décembre.

"La fin du programme Help To Buy en mars 2023 affectera Persimmon plus que les autres grands promoteurs parce qu'ils construisent plus de maisons dans des zones abordables et que le prix moyen de leurs maisons est beaucoup plus bas", a commenté Zainab Atiyyah, analyste à la maison de recherche Third Bridge. "Ils devraient maintenant se concentrer davantage sur des unités plus grandes ciblant les acheteurs du marché intermédiaire.

Le directeur général de Persimmon, Dean Finch, a déclaré : "Au cours du second semestre de l'année, la hausse des taux d'intérêt et des taux hypothécaires, l'inflation et la baisse de la confiance des consommateurs ont commencé à avoir un impact sur le comportement des clients sur le marché du logement. Ce changement dans les conditions du marché s'est accéléré au quatrième trimestre et se reflète dans la réduction de nos récents taux de vente hebdomadaires et une position de vente à terme plus faible alors que nous entrons dans la nouvelle année financière."

En 2022, la société a réalisé 14 868 achèvements de maisons, soit une légère augmentation par rapport aux 14 558 de 2021. Le prix de vente moyen a augmenté de 4,9 %, passant de 237 078 GBP à 248 600 GBP.

En ce qui concerne l'avenir, Persimmon a déclaré que les perspectives à plus long terme pour les nouvelles maisons restent favorables.

La société publiera ses résultats pour 2022 le 1er mars.

Les actions Persimmon étaient en hausse de 5,1% à 1 362,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

