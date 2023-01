Les actions ouvrent en hausse ; la BCE favorable à l'euro

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, les investisseurs espérant que le refroidissement de l'inflation américaine et l'affaiblissement des données économiques ralentiront le rythme des hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 15,31 points, soit 0,2%, à 7 785,90. Le FTSE 250 était en hausse de 90,42 points, 0,5 %, à 19 793,05 points, et le AIM All-Share était en hausse de 3,46 points, 0,4 %, à 859,48.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2 % à 778,78, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3 % à 17 279,17 et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2 % à 14 005,84.

"Le soulagement de voir que l'inflation a enfin dépassé son pic est palpable, et une série de données montrent que les politiques des banques centrales visant à freiner la demande semblent fonctionner", a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré vendredi qu'il existe de nombreuses preuves que la forte hausse des taux d'intérêt a freiné la demande et l'activité économique, et a suggéré que la banque centrale américaine puisse ralentir davantage ses hausses de taux.

La Fed avait augmenté les taux à un rythme de trois quarts de point de pourcentage à la fois avant de les ralentir à un demi-point de pourcentage lors de sa réunion de décembre.

Parallèlement aux données récentes montrant un ralentissement de l'activité économique américaine, l'inflation s'est modérée à 6,5 % en décembre par rapport au niveau le plus élevé depuis 40 ans observé en juin de l'année dernière.

M. Waller a averti que les décideurs politiques ont "un chemin considérable à parcourir" pour atteindre leur objectif d'inflation de 2 %, notant que le récent refroidissement a été largement mené par la baisse des prix de l'énergie. Une légère hausse de l'inflation de base en glissement mensuel - qui exclut l'alimentation et l'énergie - était une raison de prudence, a-t-il noté.

Wall street s'est redressée vendredi, l'indice Dow Jones Industrial Average ayant terminé en hausse de 1,0 %, le S&P 500 de 1,9 % et le Nasdaq Composite de 2,7 %.

Le dollar était majoritairement faible par rapport aux principales devises tôt lundi à Londres.

La livre sterling était cotée à 1,2412 USD, soit une hausse par rapport à 1,2379 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. Contre le yen, le dollar était coté à 129,99 JPY, en légère hausse par rapport à 129,88 JPY.

L'euro s'est négocié à 1,0904 USD, ferme par rapport à 1,0837 USD. Le franchissement de la barre des 1,09 USD représente un sommet de neuf mois pour la monnaie unique, comblant ainsi l'écart avec les 1,0936 USD observés en avril dernier.

Le ton moins hawkish de la banque centrale américaine contrastait fortement avec les commentaires de son homologue européenne.

Dans une interview accordée dimanche au radiodiffuseur néerlandais WNL, Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré qu'il fallait s'attendre à deux nouvelles hausses de 50 points de base en février et mars.

"Attendez-vous à ce que nous n'ayons pas terminé d'ici là et que d'autres mesures suivent en mai et juin", a déclaré M. Knot, dans des propos rapportés par Reuters.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris était en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

À Londres, les constructeurs de maisons étaient en hausse, après que Jefferies a relevé ses objectifs de cours. Persimmon a augmenté de 1,4%, Taylor Wimpey de 0,9%, Barratt de 1,2% et Redrow de 1,1%.

La major pétrolière Shell a glissé de 0,6 %, Morgan Stanley ayant ramené le titre de "surpondération" à "poids égal".

Le pétrole Brent a atteint 87,32 USD le baril tôt lundi, contre 86,55 USD vendredi, tandis que l'or était coté à 1 919,98 USD l'once, contre 1 925,41 USD.

Dans l'indice FTSE 250, National Express a été le plus performant, avec une hausse de 5,4 %.

Le prestataire de transport a déclaré avoir remporté un contrat de plus d'un milliard d'euros pour exploiter les lignes RE1 et RE11 Rhein-Ruhr-Express en Allemagne jusqu'en 2033. Il a d'abord repris l'exploitation des deux lignes en février 2022 par le biais d'un contrat d'urgence.

À la suite de l'attribution du nouveau contrat, National Express exploite désormais les trois lots de Rhein-Ruhr-Express en vertu de contrats à long terme. La société a noté que le contrat est d'une valeur d'un milliard d'euros sur la durée de vie de l'accord.

National Express a déclaré que le contrat l'établit comme "la deuxième plus grande société de transport ferroviaire dans la région, fournissant une prévision de 20 millions de trains-kilomètres en 2023".

Parmi les petites capitalisations de Londres, Dignity a augmenté de 8,8 %.

Le prestataire de services funéraires a déclaré que ses administrateurs recommanderont à l'unanimité aux actionnaires une offre de rachat de 550 pene par action. L'offre de 281 millions de GBP provient d'un consortium comprenant SPWOne V, Castelnau et Phoenix Asset Management Partners, qui détiennent déjà une participation de 29 % dans l'entreprise.

Dans une mise à jour commerciale séparée, Dignity a déclaré qu'elle s'attend à ce que le revenu sous-jacent se soit contracté à pas plus de 275 millions GBP en 2022, contre 312,0 millions GBP l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent ne devrait pas dépasser 20 millions de GBP, soit moins de la moitié des 55,8 millions de GBP enregistrés en 2021. Cette mauvaise performance est due à des changements de stratégie de prix et au fait que les consommateurs ont opté pour des produits moins chers, en plus d'une augmentation de la base de coûts de Dignity.

Saga a augmenté de 2,2 %.

L'opérateur de voyages pour les plus de 50 ans est à la recherche d'acheteurs pour son activité interne de souscription d'assurance, a déclaré la société tôt lundi, confirmant un rapport du Sunday Times.

Saga a déclaré être en discussion pour une éventuelle cession d'Acromas Insurance, le souscripteur au sein de son activité plus importante d'assurance habitation et automobile. Toutefois, Saga a déclaré qu'elle reste engagée à fournir des assurances à ses clients.

Saga a noté qu'Acromas souscrit 25 à 30 % de son activité globale d'assurance. En la vendant, elle déplacerait le risque associé à ces polices ailleurs.

Sur l'AIM, le détaillant de vêtements en ligne Sosandar a augmenté de 11%.

Sosandar a déclaré qu'il allait commencer à vendre une collection de ses produits par l'intermédiaire de Sainsbury's. Le contrat débutera uniquement en ligne avant de s'étendre à certains magasins plus tard dans l'année. Le partenariat marque la première présence en magasin de Sosandar, lui permettant de devenir un "détaillant véritablement omnicanal".

Cela permettra de "[diversifier davantage] son accès au marché et [d'accroître] la notoriété de la marque auprès de sa cible démographique, tout en favorisant la croissance des ventes et [du bénéfice avant impôt]", a déclaré Sosandar.

Les actions de J Sainsbury ont augmenté de 0,7 %.

La semaine s'annonce calme en Asie, les marchés chinois étant fermés pour marquer le Nouvel An lunaire. Le marché de Hong Kong rouvrira jeudi, tandis que Shanghai restera fermé toute la semaine.

Lundi, au Japon, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,3 %, tandis que le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

Encore à venir sur le calendrier économique de lundi, il y a le flash de la confiance des consommateurs de l'UE à 1500 GMT.

