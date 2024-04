(Alliance News) - Persimmon PLC a fait une mise à jour de ses transactions trimestrielles avant son assemblée générale annuelle jeudi matin.

Le constructeur de maisons basé à York, en Angleterre, a déclaré que les achèvements de maisons au premier trimestre 2024 ont chuté de 11% à 1 027 contre 1 136 un an plus tôt. Ce chiffre comprend 852 maisons privées et 175 maisons en partenariat. Persimmon a déclaré que ce chiffre était conforme aux attentes.

Elle a ajouté que le taux de ventes privées nettes par point de vente était en hausse de 6,4 % au premier trimestre, à 0,66, contre 0,62 l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, la société s'est déclarée "encouragée" par le niveau de fréquentation de ses sites, ajoutant qu'elle progressait bien dans l'expansion de son réseau de points de vente. Persimmon a indiqué avoir ouvert 28 points de vente bruts au cours du premier trimestre, terminant la période avec 263 points de vente, soit une augmentation de 2 % par rapport à la situation au début de l'année. L'ouverture de 30 autres points de vente bruts est prévue d'ici la fin du mois de juin.

Persimmon a ajouté qu'il continue de s'attendre à une croissance des achèvements pour l'ensemble de l'année entre 10 000 et 10 500 achèvements avec une marge d'exploitation conforme à celle de l'année précédente. Les achèvements de nouveaux logements en 2023 étaient de 9 922, et la marge d'exploitation était de 14 %.

Le directeur général Dean Finch a déclaré : "Notre performance au premier trimestre a été conforme aux attentes et nous avons constaté une amélioration des taux de vente ainsi que des prix fermes. Les transactions de ces dernières semaines ont été encourageantes, avec un nombre de visiteurs et de demandes de renseignements élevé, ce qui nous rend confiants pour le reste de l'année".

Les actions de Persimmon étaient en hausse de 0,8 % à 1 302,50 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

