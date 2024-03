(Alliance News) - Persimmon PLC a prévenu mardi ses actionnaires d'une nouvelle année en demi-teinte après que le bénéfice avant impôt pour 2023 a été divisé par plus de deux dans un contexte de marchés difficiles.

Les actions de Persimmon ont chuté de 3,6 % à 1 324,75 pence chacune à Londres mardi. L'indice FTSE 100, plus large, était en hausse de 0,8 %.

Le constructeur de maisons basé à York, en Angleterre, a déclaré qu'en 2023, le bénéfice avant impôt a chuté à 351,8 millions de livres sterling, contre 730,7 millions de livres sterling en 2022, en raison de la baisse des volumes et de l'inflation des coûts de construction. Le bénéfice dilué par action a chuté à 79,5 pence, contre 174,3 pence.

Le chiffre d'affaires total a diminué de 27 %, passant de 3,82 milliards de livres sterling à 2,77 milliards de livres sterling.

Persimmon a déclaré que le nombre de nouveaux logements achevés s'élevait à 9 922, soit une baisse d'un tiers par rapport aux 14 868 logements achevés l'année dernière, et qu'il était supérieur aux prévisions initiales grâce à une forte livraison au quatrième trimestre.

Le dividende annuel est resté inchangé à 60 pence par action.

Le directeur général Dean Finch a déclaré que même si les perspectives à court terme "restent incertaines, l'importante demande refoulée de logements reste inchangée".

"Nous sommes bien placés pour gérer l'incertitude actuelle et nous avons une bonne visibilité sur notre réserve de terrains qui, à moyen terme, soutiendra un retour à la croissance des débouchés et des volumes, ainsi qu'une amélioration des marges et une solide génération de trésorerie, ouvrant la voie à un rendement durable pour les actionnaires", a poursuivi M. Finch.

Persimmon a déclaré que le nouvel exercice financier avait commencé conformément aux attentes.

Le renforcement de la concurrence sur le marché hypothécaire et la croissance des salaires ont contribué à l'amélioration de l'accessibilité, bien qu'elle continue d'être limitée, a déclaré le constructeur de maisons.

Persimmon a noté une disparité régionale dans la performance, avec une activité plus difficile dans les comtés du sud et de l'est avec des prix plus faibles, compensée par une performance commerciale plus robuste dans les régions du nord.

Le taux de ventes privées nettes par point de vente et par semaine au cours des dix premières semaines de 2024 était de 0,59 contre 0,54 au cours de la période comparable en 2023.

Persimmon a déclaré qu'il s'attendait à ce que les conditions du marché restent modérées tout au long de 2024. Elle s'attend à livrer entre 10 000 et 10 500 constructions pour 2024, dont 98 % sont planifiées, avec une marge d'exploitation du logement conforme à celle de 2023.

L'inflation des coûts de construction devrait se situer entre 3 % et 5 % en 2024, l'inflation ponctuelle se situant actuellement autour de 1 %, selon Persimmon.

En 2024, Persimmon prévoit d'utiliser sa facilité de crédit renouvelable de 700 millions de livres sterling et de passer d'une position de trésorerie nette moyenne à une position de dette nette moyenne. Cela reflète l'investissement dans les travaux en cours en prévision d'une reprise du marché du logement.

Persimmon estime que les charges financières nettes seront de l'ordre de 15 à 20 millions de livres sterling en 2024.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

