Persistent Systems Limited est une société holding basée en Inde qui fournit des produits logiciels et des services technologiques. Les segments de la société comprennent la banque, les services financiers et l'assurance (BFSI), la santé et les sciences de la vie, ainsi que les entreprises technologiques et les secteurs verticaux émergents. L'entreprise fournit une gamme de services, y compris la stratégie et la conception numériques, l'ingénierie de produits logiciels, la transformation de l'expérience client (CX), le cloud et l'infrastructure, l'automatisation intelligente, la sécurité des technologies de l'information de l'entreprise (IT), l'intégration de l'entreprise, le développement et la gestion d'applications, et les données et l'analyse. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment la banque et les services financiers, l'assurance, les soins de santé et les sciences de la vie, les logiciels et la haute technologie, ainsi que les télécommunications et les médias. Ses offres en matière de cloud et d'infrastructure comprennent la transformation hybride et multi-cloud, la modernisation des centres de données, les opérations informatiques intelligentes persistantes (PiOps) et les services de conseil en matière de cloud.

Secteur Services et conseils en informatique