PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. est une société basée au Japon qui fournit des services généraux de ressources humaines. La société compte six secteurs. Le secteur de la répartition et de l'externalisation des processus d'affaires (BPO) est engagé dans la fourniture de services de répartition, ainsi que de services de conseil et d'autres services BPO. Le secteur du recrutement est engagé dans l'annonce et la recommandation de recrutement. Le segment PROGRAMMÉ est engagé dans les activités d'entretien des installations et de dotation en personnel. Le segment PERSOLKELLY est engagé dans la fourniture de services de dotation en personnel, de recrutement, d'externalisation et autres en Asie-Pacifique sous la marque PERSOLKELLY. Le segment Information Technology Outsourcing (ITO) est engagé dans la planification et le développement de réseaux et de systèmes de communication, ainsi que dans l'externalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC). Le secteur de l'ingénierie est engagé dans la fourniture de services de ressources humaines dans la conception mécanique et d'autres domaines techniques.