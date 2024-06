Personal Assets Trust Public Limited Company est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La politique d'investissement de la société consiste à protéger et à augmenter (dans cet ordre) la valeur des fonds des actionnaires par action sur le long terme. La société utilise l'indice FTSE All-Share (l'indice All-Share) comme point de comparaison pour le suivi de la performance et du risque. La société investit dans des actions et des titres à revenu fixe, et détient également des liquidités et de l'or. Elle investit dans divers secteurs, tels que la technologie, la production alimentaire, les services financiers, les boissons, les soins de santé, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, les produits ménagers et l'industrie. La société investit dans diverses régions géographiques, telles que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France et la Suisse. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) est Juniper Partners Limited.