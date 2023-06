Personal Assets sous-performe annuellement son indice de référence et augmente son dividende

(Alliance News) - Personal Assets PLC a déclaré lundi que la performance de sa valeur nette d'inventaire était tombée en dessous de celle de son indice de référence, accusant l'énorme incertitude économique et la volatilité.

Au cours de son exercice financier qui s'est terminé le 30 avril, le fonds d'investissement basé à Edimbourg a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action a chuté de 2,2% par rapport à son indice de référence, le FTSE All-Share Index, qui a augmenté de 2,4%.

Le rendement total de la valeur nette d'inventaire par action est passé d'une perte de 7,1 % l'année précédente à une perte de 0,9 %.

Le revenu total pour l'année a baissé à 3,8 millions de GBP, contre 119,9 millions de GBP l'année précédente. Cela s'explique par le fait que les investissements détenus à leur juste valeur ont enregistré une perte de 55 millions de GBP, contre un gain de 130 millions de GBP l'année précédente.

"Bien que nous préférions toujours obtenir des rendements réels positifs et sains, nous devons parfois admettre qu'ils ne sont pas toujours faciles à obtenir", a déclaré Sebastian Lyon, gestionnaire des investissements.

"Au cours des dix-huit derniers mois, la nature du défi s'est intensifiée et nous nous attendons à ce que l'inflation reste plus élevée et plus volatile qu'elle ne l'a été dans un passé récent."

Personal Assets a déclaré un dividende spécial de 2,10 pence par action pour l'exercice financier, en hausse de 50 % par rapport à 1,40 pence l'année précédente. Ce dividende sera versé en même temps que le premier dividende de 1,40 pence pour l'exercice 2024, inchangé par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré qu'en dépit de la période d'incertitude prolongée, elle était optimiste pour les années à venir.

"Après une année 2022 décevante, nous pensons que les obligations indexées sont maintenant prêtes à offrir de meilleurs rendements", a déclaré Sebastian Lyon, directeur des investissements.

Les actions de Personal Assets Trust étaient en hausse de 0,3 % à 471,20 pence à Londres lundi.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

