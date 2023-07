Personal Group Holdings PLC est un prestataire de services et d'avantages sociaux basé au Royaume-Uni. La société permet aux employeurs du Royaume-Uni d'améliorer l'engagement des employés et de soutenir le bien-être physique, mental, social et financier de leur personnel. Les segments de la société comprennent l'assurance abordable, les salaires et les récompenses, la plateforme d'avantages sociaux et les autres avantages sociaux détenus en propre. Les principales activités de la société consistent à proposer des assurances accident et maladie à court terme et à fournir des services aux employés au Royaume-Uni. Elle fournit des services d'assurance maladie et une gamme de produits d'avantages sociaux, d'engagement et de bien-être. Ses offres peuvent également être proposées par le biais de son appli, Hapi, et elle a également développé Hapiflex, qui est une extension de la plateforme. Sa solution numérique permet aux employés d'accéder à une multitude d'avantages financiers, physiques, mentaux et sociaux par le biais d'une plateforme facile à utiliser et d'une application pour smartphone. Hapi est une plateforme et une application d'engagement des employés entièrement personnalisable.

Secteur Assurance vie et santé