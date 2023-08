Personalis, Inc. est une société de génomique du cancer. La société se concentre sur le développement de thérapies en fournissant des données moléculaires sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. La société fournit des services de séquençage et d'analyse de données pour soutenir le développement de thérapies contre le cancer. La société a conçu la plate-forme NeXT, qui fournit à ses clients biopharmaceutiques des informations sur plus de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, contrairement à de nombreux panels de cancers qui couvrent plus de 50 à 500 gènes. Sa plateforme NeXT est conçue pour permettre l'analyse à la fois d'une tumeur et de son microenvironnement immunitaire à partir d'un seul échantillon de tissu limité. Sa plateforme couvre la séquence d'acide désoxyribonucléique de l'ensemble des quelque 20 000 gènes humains. Elle rend également compte du transcriptome d'une tumeur, qui englobe l'expression de l'acide ribonucléique de l'ensemble des gènes humains, ce qui lui permet de déterminer quelles mutations génomiques pourraient réellement être à l'origine de la progression de la tumeur.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale