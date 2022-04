Evaxion s'apprête à utiliser l'ImmunoID NeXT Platform® de Personalis pour évaluer l'efficacité d'une thérapie combinée contre le mélanome de stade avancé

Evaxion Biotech A/S (Nasdaq : EVAX) et Personalis (Nasdaq : PSNL) ont annoncé aujourd’hui qu’Evaxion allait déployer l’ImmunoID NeXT Platform de Personalis dans le cadre d’un essai de phase 2b, afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’immunothérapie personnalisée EVX-01 d’Evaxion contre le cancer. L’étude combinera EVX-01, une immunothérapie ciblant des néo-épitopes et reposant sur la technologie d’IA brevetée PIONEER® d’Evaxion, avec le KEYTRUDA® (pembrolizumab), pour le traitement des patients atteints d’un mélanome métastatique.

« Nous pensons avoir trouvé la clé d’une activation efficace du système immunitaire pour combattre le cancer. Grâce à notre outil d’IA baptisé PIONEER, nous prédisons avec précision les néo-épitopes les plus puissants du patient, c’est-à-dire les mutations significatives du cancer. Nous formons ensuite le système immunitaire pour qu’il cible ces mutations précises, et non tout le reste. Cela signifie une plus grande précision de la thérapie par rapport aux traitements standard actuellement disponibles », a déclaré Lars Wegner, PDG d’Evaxion. « Nous sommes heureux de travailler avec Personalis sur cette prochaine étape cruciale de conduite d’un essai de phase 2b, qui nous rapprochera potentiellement de l’accomplissement de notre objectif consistant à sauver la vie de patients grâce à l’immunothérapie fondée sur l’IA. »

« Ces dix dernières années, plusieurs médicaments sont apparus sur la base de la découverte du rôle clé joué par le système immunitaire dans la lutte contre le cancer. Le développement de ces nouvelles thérapies a cependant été entravé par des difficultés de compréhension de l’interaction précise entre le cancer et le système immunitaire », a confié pour sa part John West, PDG et cofondateur de Personalis. « ImmunoID NeXT fournit un large ensemble de renseignements sur la biologie tumorale et immunitaire. Notre collaboration avec Evaxion contribuera potentiellement à une meilleure compréhension de la manière dont les thérapies combinées peuvent améliorer les résultats des patients, tout en offrant la possibilité de diagnostics complémentaires lorsque des biomarqueurs pertinents sont identifiés. »

ImmunoID NeXT® offre une analyse multidimensionnelle complète à la fois d’une tumeur et de son microenvironnement immunitaire à partir d’un échantillon unique. La plateforme réunit plusieurs essais de biomarqueurs en un seul, incluant analyse avancée des mécanismes d’échappement tumoral, caractérisation du type d’antigène de leucocytes humains, perte d’hétérozygotie, instabilité microsatellite, signatures d’expression génique, répertoires des récepteurs des cellules T et B, et quantification immunocellulaire. ImmunoID NeXT offre une plateforme fluide propice à la découverte, des tests translationnels jusqu’aux diagnostics complémentaires.

À propos d’Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de plateforme d’immunologie de stade clinique fondée sur l’IA (AI-immunology™), qui décode le système immunitaire humain afin de découvrir et développer de nouvelles immunothérapies pour traiter le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Basée sur sa technologie clé d’immunologie fondée sur l’IA, brevetée et extensible, Evaxion développe une large gamme de nouveaux candidats produits, qui inclut actuellement trois immunothérapies contre le cancer, spécifiques aux patients.

À propos de Personalis

Personalis, Inc. est un chef de file de la génomique avancée du cancer, visant à permettre la prochaine génération de thérapies et de diagnostics anticancéreux de précision. La Personalis NeXT Platform® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients et aux cliniciens du secteur biopharmaceutique, des informations sur l’ensemble des près de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un simple échantillon. Pour permettre le séquençage du cancer, le Clinical Laboratory de Personalis a été construit en mettant l’accent sur la précision clinique, la qualité, les mégadonnées, l’échelle et l’efficience. Le laboratoire est conforme aux normes de bonne pratique ainsi qu’aux amendements relatifs à l’amélioration des laboratoires cliniques de 1988, et est accrédité par le College of American Pathologists. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Personalis, et suivez Personalis sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prévisionnelles

