Personalis, Inc. : va faire une présentation dans le cadre de la Biomarkers Week Online 2021

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader en génomique avancée contre le cancer, a annoncé aujourd’hui que la société fera une présentation dans le cadre de la Biomarkers Week Online 2021.

La présentation, intitulée « ImmunoID NeXT Platform® for comprehensive tumor immunogenomics and advanced biomarker discovery » (ImmunoID NeXT Platform® pour l’immunogénomique complète des tumeurs et la découverte de biomarqueurs avancés), décrira la plateforme d’immunogénomique du cancer, universelle de Personalis, ImmunoID NeXT™. Erin Newburn, MS, PhD, fera la présentation pour Personalis. La Dre Newburn donnera une vue d’ensemble de la plateforme, qui combine un séquençage ADN et ARN à l’échelle de l’exome, extrêmement sensible, avec une analyse avancée pour fournir une vue multidimensionnelle de la tumeur et du micro-environnement de la tumeur (MET) à partir de la préparation d’un seul échantillon. La Dre Newburn passera en revue une étude de cas dans une cohorte de 51 patients atteints d’un mélanome au stade avancé, démontrant comment l’intégration d’une charge néoantigène, HLA LOH, et de données mutationnelles de l’Antigen Presentation Machinery (APM) a formé un biomarqueur composite qui a prédit la réponse au blocage du point de contrôle, avec plus de précision que les autres marqueurs. En outre, la Dre Newburn mettra l’accent sur notre NeXT Liquid Biopsy™, une approche de biopsie liquide à l’échelle de l’exome, combinée à ImmunoID NeXT, pour explorer de manière plus approfondie les domaines critiques de la biologie tumorale.

ImmunoID NeXT est la première plateforme à permettre une analyse complète à la fois d’une tumeur et de son micro-environnement immunitaire, à partir d’un seul échantillon. L’ImmunoID NeXT Platform peut être utilisée pour effectuer des recherches dans les domaines clés de la biologie du cancer, liés aux tumeurs et au système immunitaire, consolidant ainsi plusieurs tests de biomarqueurs d’oncologie en un seul test, et maximisant les informations biologiques qui peuvent être générées à partir d’un échantillon tumoral précieux.

Personalis est un co-promoteur de la Biomarkers Week, et ses représentants seront présents pour répondre aux questions sur les capacités de la société en matière d’immunogénomique du cancer.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est un chef de file dans le séquençage de population et la génomique du cancer, axé sur les données, l’échelle, l’efficacité, et la qualité. Personalis exploite l’une des plus grandes opérations de séquençage au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du VA MVP. En oncologie, Personalis transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. L’ImmunoID NeXT Platform de Personalis® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant aux clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des quelque 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique et d’un échantillon sanguin assorti. Le Clinical Laboratory de Personalis est aligné sur les directives de qualité GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP), et certifié CLIA’88. Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com, et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique sont des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de la NeXT Platform de Personalis, aux opportunités commerciales, au leadership, aux plans, à la vision ou à la croissance de Personalis, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, dont ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou sous-entendue dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210518005770/fr/