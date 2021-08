Personalis, Inc. : publie de nouvelles données démontrant qu'un nouveau biomarqueur composite, le NEOPS™, prédit la réponse à l'immunothérapie anticancéreuse chez les patients atteints de mélanome à un stade avancé

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader de la génomique translationnelle avancée et du diagnostic du cancer, a annoncé aujourd'hui la publication de son étude « Prediction of immunotherapy response in melanoma through combined modeling of neoantigen burden and immune-related resistance mechanisms » (Prédiction de la réponse immunothérapeutique dans le mélanome grâce à la modélisation combinée de la charge de néoantigènes et des mécanismes de résistance liés au système immunitaire )(1) dans Clinical Cancer Research (Recherche clinique sur le cancer), une revue publiée par l'Association américaine pour la recherche sur le cancer.

L'étude détaille le développement du Neoantigen Presentation Score (NEOPS™) de Personalis, un nouveau biomarqueur composite permettant de prédire la réponse à l'immunothérapie anticancéreuse. Grâce au profilage immunogénomique complet des tumeurs de la NeXT Platform de Personalis, NEOPS modélise simultanément la charge de néo-antigènes et les mécanismes de résistance immunitaire afin de mieux prédire la réponse immunothérapeutique dans une cohorte de patients atteints de mélanome au stade avancé. Dans cette étude, NEOPS était plus fortement prédictif de la réponse thérapeutique que d'autres analytes standard et biomarqueurs expérimentaux testés, y compris la charge mutationnelle tumorale. Les performances de ce biomarqueur composite ont été initialement testées sur une cohorte de patients atteints de mélanome à un stade avancé recevant des thérapies de blocage des points de contrôle immunitaire, et elles ont été ensuite validées sur un ensemble de données indépendant de patients atteints de mélanome à un stade avancé traités de manière similaire.

« Compte tenu de la réponse variée à l'immunothérapie ainsi que des toxicités potentielles associées au traitement, il est nécessaire d'améliorer les approches de biomarqueurs pour mieux prédire quels patients répondront au traitement », a déclaré Richard Chen, MD, directeur médical chez Personalis. « Nos résultats suggèrent que les biomarqueurs multi-omiques intégratifs comme NEOPS peuvent être des prédicteurs de réponse plus puissants que les approches plus simples à un seul analyte, en particulier dans le cadre de nouvelles thérapies contre le cancer où les mécanismes biologiques sous-jacents régissant la réponse sont très complexes. Nous pensons que NEOPS et d'autres biomarqueurs composites seront des outils importants et plus précis pour développer une oncologie de précision. »

NEOPS utilise une technologie que Personalis développe depuis 2015 pour mieux prédire les néo-antigènes et identifier les mécanismes d'échappement associés tels que HLA LOH. Notre test ImmunoID NeXT et nos tests cliniques NeXT Dx mettent cette capacité avancée, y compris NEOPS, à la disposition des chercheurs pharmaceutiques et des cliniciens pour des essais cliniques et une utilisation expérimentale, et des études cliniques supplémentaires avec d'autres types de tumeurs sont prévues.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est un leader de la génomique avancée du cancer visant à permettre la prochaine génération de thérapies et de diagnostics anticancéreux de précision. La Personalis NeXT Platform™ est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients et cliniciens du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des presque 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. En matière de séquençage des populations, Personalis exploite l’un des plus grands laboratoires de séquençage au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du Million Veteran Program (MVP) du Département américain des Anciens Combattants (Veteran Affairs, VA). Pour permettre le séquençage du cancer et de la population, le Clinical Laboratory de Personalis met l'accent sur la précision clinique, la qualité, les mégadonnées, l'échelle et l'efficacité. Le laboratoire est aligné sur les directives de qualité GxP, certifié CLIA’88, et accrédité par le College of American Pathologists (CAP). Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com, et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique sont des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de NEOPS ou de la NeXT Platform de Personalis, aux opportunités commerciales, au leadership, aux plans, à la vision ou à la croissance de Personalis, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, dont ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou sous-entendue dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

(1) Clin Cancer Res August 1 2021 (27) (15) 4265-4276; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-20-4314

