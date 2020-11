Personalis, Inc. : va faire une présentation durant l'événement virtuel EACR Liquid Biopsies

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader de la génomique avancée pour le séquençage des populations et le cancer, a annoncé aujourd'hui sa participation à l'événement virtuel EACR Liquid Biopsies, du 18 au 19 novembre, qui comprend une présentation d'affiches et des symposiums satellites.

La société va présenter ses deux plateformes : ImmunoID NeXT™ et NeXT Liquid Biopsy™.

ImmunoID NeXT est la première plateforme à réaliser une analyse complète d’une tumeur et de son microenvironnement immunitaire à partir d’un échantillon unique, maximisant ainsi les informations biologiques pouvant être générées à partir d’un échantillon de tumeur.

NeXT Liquid Biopsy est une nouveauté unique en son genre puisqu’il s’agit d’un test de biopsie liquide haute performance à échelle de l'exome, qui offre une capacité exceptionnelle d’évaluer l'écosystème du cancer et de faire progresser le développement de thérapies de nouvelle génération. Alors que les biopsies de tumeurs solides restent la norme pour l'interrogation du génome du cancer, l'avènement des biopsies liquides a démontré que le profil génotypique d'un cancer peut nous en dire plus que ce que l’on trouve dans une seule biopsie tissulaire. C’est pourquoi la combinaison des plateformes NeXT Liquid Biopsy et ImmunoID NeXT offre la vision la plus complète du champ mutationnel d'un cancer en évaluant à la fois les tissus et le sang. NeXT Liquid Biopsy permet d'étudier des applications clés telles que l'hétérogénéité spatiale et temporelle de la tumeur, l'évolution clonale et la dynamique tumorale en réponse aux thérapies, ainsi que les mécanismes de résistance acquise. Dans cette présentation, nous mettrons en évidence des données démontrant les performances de test et de profilage génomique permises par NeXT Liquid Biopsy grâce à l'évaluation de normes de référence et d'échantillons de patients.

Voici les détails des présentations Personalis.

Présentation d'affiches scientifiques

Numéro d'affiche Titre et présentateur Dates 40 Détection et surveillance sensibles des altérations génétiques dans l'ADN libre circulant selon une approche exome entier améliorée

Présentateur : Simo V. Zhang, PhD 18-19 NOV | En ligne

Voici les détails d'un symposium parrainé par l'industrie qui sera présenté à la réunion.

Symposiums satellites

Titre Titre et présentateur Dates Symposiums sponsorisés NeXT Liquid Biopsy, un test de biopsie liquide haute performance à échelle de l'exome pour étudier la dynamique tumorale

Présentateurs : Erin N. Newburn, PhD et Dan Norton, MBA 18-19 NOV | À la demande

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est un leader dans le séquençage de population et la génomique du cancer, avec un accent sur les données, l'échelle, l'efficacité et la qualité. Personalis exploite l'une des plus grandes opérations de séquençage au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du Department of Veterans Affairs Million Veteran Program (VA MVP) des États-Unis. En oncologie, Personalis transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. La plateforme Personalis® ImmunoID NeXT Platform® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des quelque 20 000 gènes humains et sur le système immunitaire à partir d’un échantillon tissulaire unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, certifié CLIA’88 et accrédité par le College of American Pathologists (CAP). Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas historiques sont des « déclarations prospectives » au sens de la législation américaines sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives aux attributs ou avantages de la plateforme ImmunoID NeXT, aux services de Personalis pour le MVP VA, aux opportunités commerciales, au leadership, à la croissance de la société, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, y compris ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou implicite dans ces déclarations. Les facteurs susceptibles d'affecter sensiblement les résultats réels sont listés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris les rapports les plus récents de la société sur les formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, et incluent ceux énumérés sous la rubrique «∘Facteurs de risque∘». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

