Personalis : annonce le lancement de SHERPA™ destiné à la prédiction de haute précision des néo-antigènes ainsi qu'au développement des biomarqueurs de diagnostic du cancer

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), leader en génomique avancée destinée à la lutte contre le cancer, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution Systematic HLA Epitope Ranking Pan Algorithm (SHERPA), outil exclusif de la société, basé sur l’apprentissage automatique, et destiné à l’identification et la caractérisation globales des néo-antigènes cancéreux. Intégré à la Personalis® NeXT Platform™, SHERPA permet le développement de nouveaux biomarqueurs de diagnostic, basés sur les néo-antigènes, tels que le Neoantigen Presentation Score (NEOPS™) exclusif de la société, ainsi que de thérapies personnalisées novatrices.

Les données présentées lors du congrès annuel de la Société d’immunothérapie des cancers (Society for Immunotherapy of Cancer, SITC) en novembre 2020 ont indiqué que SHERPA surpassait les performances des outils de prédiction de liaison des néo-antigènes couramment utilisés dans les échantillons tumoraux cliniques. « Grâce à une prédiction plus précise de la présentation des néo-antigènes, nous entendons favoriser une nouvelle génération d’applications en oncologie de précision », a déclaré Richard Chen, docteur en médecine, directeur scientifique chez Personalis. « Formé sur un ensemble de données d’immunopeptidomique exclusif, dérivé de lignées cellulaires modifiées, SHERPA améliore la prédiction de la présentation des néo-antigènes, par rapport à d’autres méthodes in silico. Grâce à ce progrès, SHERPA offre des biomarqueurs plus prédictifs destinés aux thérapies anticancéreuses, et facilite le développement de thérapies anticancéreuses personnalisées ciblant les néo-antigènes. Notre solution récemment lancée, NEOPS, est un exemple de biomarqueur composite dérivé de SHERPA, qui a prouvé sa capacité à prédire la réponse aux immunothérapies chez des patients atteints de cancer. »

Tandis que la plupart des méthodes in silico traditionnelles n’accèdent généralement qu’à l’affinité et à la stabilité potentielles de la liaison du CMH des peptides identifiés, SHERPA va encore plus loin en intégrant des fonctionnalités relatives au mécanisme d’apprêtement des antigènes ainsi qu’à l’abondance d’ARN afin de générer un rang de présentation pour chaque peptide détecté. Ceci permet de déterminer la probabilité relative de la présentation d’un néo-antigène donné, et l’immunosurveillance en cours.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre du déploiement commercial plus large de SHERPA, qui est actuellement utilisé par le partenaire privilégié de Personalis, Sarepta Therapeutics, afin de caractériser la réponse immunitaire à la thérapeutique génétique de précision, chez des patients souffrant de maladies rares, ce qui démontre la pertinence de cet outil d’apprentissage automatique dans le cadre de domaines thérapeutiques au-delà du cancer.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est un leader dans le domaine de la génomique du cancer, qui se focalise sur les données, l’échelle, l’efficacité et la qualité. Les activités de séquençage de Personalis figurent parmi les plus vastes à l’échelle mondiale. En oncologie, Personalis transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. La Personalis NeXT Plateform est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des presque 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le Collège des pathologistes américains (College of American Pathologists, CAP), et certifié CLIA’88. Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com, et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique sont des « déclarations prospectives » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de SHERPA, NEOPS ou de la Personalis NeXT Platform, aux opportunités commerciales, au leadership, à la croissance de la société, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, y compris ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou implicite dans ces déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont listés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société, sur les formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

