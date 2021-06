Personalis : annonce le NeXT Level Biomarkers Symposium

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un chef de file dans la génomique avancée du cancer, a annoncé aujourd’hui son événement inaugural, le NeXT Level Biomarkers Symposium, qui présentera de nouvelles recherches sur les biomarqueurs émergents utilisant la Personalis NeXT Platform™.

Cet événement sera l’occasion de détailler les dernières recherches de Personalis ainsi qu’une étude de cas réalisée en collaboration avec le Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Les présentations de Personalis se concentreront sur les recherches récemment publiées sur la perte d’hétérozygotie des gènes HLA, la prédiction des néoantigènes, ainsi que sur le nouveau biomarqueur composite de Personalis, le Neoantigen Presentation Score (NEOPS™). En outre, le Dr Theresa LaVallee présentera les résultats de l’essai PRINCE, basé sur les données développées et analysées en collaboration avec Personalis.

Le programme du NeXT Level Biomarkers Symposium couvrira :

La découverte de biomarqueurs à l'aide de l’ImmunoID NeXT Platform®

L'exploration de la perte d’hétérozygotie des gènes HLA avec l’algorithme DASH (suppression des gènes HLA spécifiques de l’allèle)

La prédiction de la liaison des néoantigènes et la découverte de biomarqueurs à l'aide de SHERPA™

Les biomarqueurs composites et notre Neoantigen Presentation Score (NEOPS™)

Étude de cas du Parker Institute : L’essai PRINCE

Aperçu de NeXT Liquid Biopsy™et examen des données AACR

NeXT Dx™ et diagnostics compagnons (Companion Diagnostics, CDx) avec Personalis

« Nous sommes ravis de partager nos dernières avancées technologiques et nos tous derniers produits avec nos partenaires », a déclaré le Dr Richard Chen, CSO de Personalis. « Compte tenu de la biologie complexe qui sous-tend la progression du cancer et la réponse au traitement, notre mission chez Personalis est de fournir un profilage moléculaire et des tests plus larges et plus complets pour le cancer de chaque patient, donnant ainsi à la biopharmacologie, aux médecins et aux patients les informations dont ils ont besoin pour une oncologie de précision maintenant et à l’avenir. Ces nouvelles technologies nous permettent de poursuivre cette mission. »

De plus amples informations, notamment sur l’inscription au NeXT Level Biomarkers Symposium, peuvent être obtenues en suivant ce lien.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est un chef de file dans le séquençage de population et la génomique du cancer, axé sur les données, l’échelle, l’efficacité, et la qualité. Personalis exploite l’une des plus grandes opérations de séquençage au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du VA MVP. En oncologie, Personalis transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. La Personalis® ImmunoID NeXT Platform est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique des informations sur l’ensemble des quelque 20 000 gènes humains et sur le système immunitaire à partir d’un échantillon tissulaire unique. Le Clinical Laboratory de Personalis est aligné sur les directives de qualité GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP), et certifié CLIA’88. Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com, et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique sont des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de la NeXT Platform de Personalis, aux opportunités commerciales, au leadership, aux plans, à la vision ou à la croissance de Personalis, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, dont ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou sous-entendue dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210622006139/fr/